39 députés demandent au gouvernement d'accorder l'asile politique à Julian Assange

Revue de presse : RT France (4/11/21)*

Des députés tels que Cédric Villani, Jean Lassalle ou Danièle Obono ont déposé une proposition de résolution «invitant le gouvernement à accorder l'asile politique à Julian Assange», qui fait face à une nouvelle demande d'extradition des Etats-Unis.

Le 27 octobre, 39 députés ont déposé une proposition de résolution «invitant le gouvernement à accorder l'asile politique à Julian Assange». Parmi eux se trouvent les élus de la France insoumise François Ruffin, Mathilde Panot, ou encore Danièle Obono, le député du groupe Libertés et territoires Jean Lassalle, mais aussi les députés ex-LREM désormais sans étiquette Martine Wonner et Cédric Villani. Ce dernier s'est expliqué sur Twitter : «Depuis plus de 10 ans, Julian Assange, journaliste récompensé par de nombreux prix, est privé de liberté. Son crime ? Avoir fait œuvre de vérité & d'indépendance. Nous réclamons que la France lui accorde l'asile, pour la liberté de la presse, pour le respect des droits humains.»

Après avoir refusé une première fois son extradition, la justice britannique se penche actuellement sur l'appel des Etats-Unis où Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison. Le journaliste a été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans cloîtré dans l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié alors qu'il était en liberté sous caution. Il craignait une extradition vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l'objet de poursuites pour violences sexuelles qui ont depuis été abandonnées.

Soutenu par de nombreuses organisations de défense de la liberté de la presse, l'Australien est poursuivi pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan, impliquant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le fondateur de WikiLeaks est actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l'est de Londres.



