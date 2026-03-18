Une guerre qui se retourne contre ses auteurs : Pourquoi la campagne US-israélienne renforce l’Iran

Massoud Pezechkian, président de la République islamique d’Iran, dans les rues de Téhéran lors de la Journée internationale d’Al Qods, le 13 mars 2026. Source IRIB.

Par Robert Inlakesh (revue de presse : ISM-France - 13 mars 2026)*

Contrairement aux déclarations du président des Etats-Unis Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la République islamique d’Iran n’est pas au bord de l’effondrement. En réalité, il semble que cette guerre contre elle puisse finalement renforcer et consolider la position du gouvernement, non seulement au niveau régional, mais aussi auprès de sa propre population.

Alors que la guerre régionale fait rage en Asie occidentale, il devient de plus en plus évident que l’Iran est capable d’imposer son rythme au conflit. Les États-Unis, sans objectifs clairs, n’ont pas réussi à dominer l’escalade. L’administration Trump a donc cherché des stratégies alternatives pour tenter d’inverser cette dynamique.

La plupart des analystes occidentaux, qui ont une vision déformée de l’Iran, peinent actuellement à comprendre ce qui se passe réellement. Il semble que des décennies de discours repliés sur eux-mêmes les aient enfermés dans leur bulle. Les seuls Iraniens avec lesquels ils s’adressent sont des individus farouchement antigouvernementaux, dont la plupart n’ont aucune idée de ce qui se passe en Iran, sont membres de groupes idéologiques et ignorent tout de l’histoire du pays.

Le consensus occidental sur l’Iran est que la République islamique est un régime monstrueux et malveillant, une image véhiculée par les stéréotypes orientalistes de la région, diffusés depuis des décennies.

Certains Iraniens, adhérant à des mouvements idéologiques comme les partisans de Reza Pahlavi, estiment être, en tant que Perses, exemptés du racisme occidental. Nombre d’entre eux, imprégnés d’idéologie suprématiste perse, héritée du père de leur leader fantoche soutenu par Israël, pensent être, à leurs yeux, les « véritables Aryens », et donc intouchables.

Ce point de vue des pahlaviens est relativement méconnu des Occidentaux, mais beaucoup d’entre eux font preuve d’un racisme extrême envers les minorités iraniennes. Curieusement, ils persistent à croire, à tort, qu’ils seront mieux traités par les États-Unis que par leurs voisins. En réalité, les États-Unis et Israël prennent ces illusions tout aussi au sérieux que le nationalisme pachtoune des talibans, qui les a également conduits à se prétendre « les Aryens originels ».

L’Américain ou le Britannique moyen ne fait pas la différence entre Arabes et Perses ; il sait simplement qu’il existe un Moyen-Orient où vivent des populations musulmanes à la peau foncée. Les Israéliens, en moyenne, en savent peut-être un peu plus, mais ils haïssent tout le monde de la même manière.

Ceci étant dit, c’est ce genre de pensée orientaliste, dénuée de toute nuance, qui a conduit à l’erreur historique de la guerre US-israélienne contre l’Iran. L’idée qu’en menant une guerre d’agression, en tuant l’ayatollah Khamenei et un groupe de hauts responsables, tout le système s’effondrerait comme un château de cartes. Rien n’est plus faux.

Tous les deux ou trois ans, on entend parler de « l’effondrement imminent du régime », mais il n’arrive jamais. Le seul moyen d’obtenir un changement de régime est une action sur le terrain, et non une campagne de bombardements, et même pas une invasion US, comme je l’expliquerai plus loin. Bien que l’Iran soit un pays incroyablement complexe et qu’aucune analyse de cet article ne puisse aborder tous les éléments en jeu, quelques points clés de l’histoire de la République islamique sont essentiels pour la comprendre aujourd’hui.

Le premier point à comprendre est ce qui s’est passé lors de la Révolution islamique de 1979, qui a donné naissance au mouvement révolutionnaire qui gouverne aujourd’hui le pays. La révolution contre le Shah ne s’est pas déroulée du jour au lendemain ; ce fut un processus qui a nécessité des années d’action collective, de grèves générales massives, de sit-in et a vu la participation de toutes les composantes de la société.

En fin de compte, la révolution de 1979 est devenue une révolution islamique. Sous le règne de Mohammed Reza Shah Pahlavi, le dictateur pro-occidental a mené ce que l’on a appelé la Révolution blanche, une campagne de réformes visant à « occidentaliser » le pays, tout en sapant le clergé islamique et en conduisant à la répression de l’islam de manière plus générale. Par conséquent, la révolte contre le Shah comprenait un élément qui cherchait à rétablir la place antérieure de l’islam dans le pays, ce qui signifie que le peuple a utilisé l’islam comme moyen de résistance.

Il ne faut cependant pas oublier que les militants de gauche ont également joué un rôle important dans la révolution elle-même et que le soulèvement contre le Shah n’était pas simplement un mouvement islamique dirigé par le seul ayatollah Khomeini. Par conséquent, suite au renversement du Shah, le nouveau régime en place dut relever le défi de former un gouvernement acceptable pour le peuple. Des groupes, comme les Moudjahidine du peuple (MEK), s’opposèrent à la nouvelle direction, parmi d’autres.

La prise d’assaut de l’ambassade US à Téhéran, qui provoqua une crise immédiate entre l’Iran et les États-Unis, allait donner le ton des événements à venir. En septembre 1980, les Etats-Unis ont encouragé le président irakien Saddam Hussein à envahir l’Iran voisin.

La guerre Iran-Irak dura près de huit ans, à une époque où les Iraniens étaient militairement bien moins préparés et armés. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que cette guerre entraîne l’effondrement de la République islamique, elle produisit l’effet inverse. Pour de nombreux Iraniens, qui n’avaient même pas connu deux ans de règne de leur nouveau gouvernement, la doctrine islamique au nom de laquelle ils combattaient constituait la principale motivation. Entre 500.000 et 1 million de personnes ont péri durant la guerre, et environ 2 millions ont été blessées. Une part importante de la population iranienne a ainsi été anéantie ou blessée, nombre de ces victimes subissant des morts atroces, notamment lors d’attaques chimiques.

Bien que meurtrière et ayant épuisé les ressources, cette guerre a mis à rude épreuve la société dans son ensemble, elle a paradoxalement renforcé les convictions de beaucoup. Il n’est pas rare d’entendre des Iraniens affirmer que certains instrumentalisent les sacrifices consentis durant la guerre Iran-Irak pour justifier des politiques susceptibles d’être remises en question.

La même année où la guerre Iran-Irak prit fin, la marine US abattit un avion de ligne civil iranien dans le golfe d’Ormuz, tuant 290 Iraniens, dont 44 enfants. Ces événements contribuèrent à ancrer les idéaux de la République islamique dans l’esprit du peuple iranien.

En 2009, l’indignation publique suscitée par la fraude électorale en Iran déclencha le Mouvement vert, une mobilisation de masse à travers le pays réclamant des réformes. Il est important de rappeler que le système de gouvernance, relativement récent, était soumis à des sanctions US constantes depuis 1979, exerçant une pression permanente sur la population civile.

Le Mouvement vert de 2009 a finalement permis au camp réformiste iranien d’accroître son pouvoir, face aux conservateurs, qualifiés en Occident de « radicaux », qui représentaient le camp révolutionnaire islamique le plus pur. Pour rappel, les réformistes incarnent davantage la classe capitaliste, ou classe d’affaires, du pays. Historiquement, ils ont cherché à renouer les liens avec l’Occident, et c’est sous la présidence réformiste d’Hassan Rouhani que l’accord nucléaire iranien de 2015 a été signé.

Tout ce temps s’est écoulé depuis la guerre Iran-Irak, durant laquelle la population a été contrainte de vivre sous des sanctions de plus en plus sévères, engendrant des changements sociaux. Malgré cela, un noyau important de la base du mouvement révolutionnaire islamique subsistait, mais nombre de ses membres, désabusés, réclamaient des réformes du système. Précisons que ces réformes n’impliquaient pas un changement de régime ; ils aspiraient simplement à des changements dans leur pays.

Bien qu’aucun sondage officiel ne le prouve, on estime généralement que la base de soutien à la République islamique se situe autour de 30 millions de personnes, sur une population de 93 millions, la majorité se déclarant plutôt neutre ; elle exprime des griefs ou du scepticisme, mais ne souhaite pas la chute du gouvernement au profit d’un dirigeant occidental fantoche. Vient ensuite le reste, qui se range du côté des partisans d’un changement de régime. L’ampleur de ce mouvement est souvent exagérée, mais il existe bel et bien sous ses différentes formes.

Cette guerre semble avoir ravivé le nationalisme iranien et la nécessité du mouvement révolutionnaire qui gouverne le pays, rappelant au peuple les raisons de la chute du Shah et de sa profonde hostilité envers le gouvernement américain. Pour les jeunes, lassés des slogans anti-impérialistes incessants, tout cela commence à prendre sens. C’est pourquoi leur gouvernement dépense des sommes considérables pour soutenir ses alliés régionaux (l’Axe de la Résistance).

Pour le peuple iranien, c’est la confirmation des théories qu’il avait autrefois accueillies avec scepticisme. Les États-Unis et Israël tuent des milliers de leurs compatriotes, massacrent leurs enfants, bombardent leurs pétroliers et provoquent des pluies acides. Dès le premier jour de la guerre, les États-Unis ont perpétré le pire massacre de civils qu’ils aient commis depuis la guerre du Vietnam, tuant environ 180 écolières d’une double frappe.

Non seulement les Iraniens ont été témoins de la terreur que les États-Unis et Israël ont déchaînée sur leur peuple, mais ils assistent également à la destruction de leur patrimoine culturel.

Durant la guerre Iran-Irak, le gouvernement avait peut-être été consolidé au pouvoir, mais cette fois-ci, la situation est différente : l’Iran est capable de riposter efficacement. Le peuple constate les succès de son armée et le fait que, malgré la perte de son dirigeant, il continue le combat. Au lieu de subir les coups, l’Iran impose son rythme au conflit, pilonnant toutes les bases militaires américaines et tenant tête à toute la région. Même les Iraniens les plus critiques envers leur gouvernement sont descendus en masse dans la rue et se sont unis à ceux qu’ils combattaient auparavant, car la guerre a engendré le plus grand ralliement nationaliste depuis des décennies. Tel est l’effet de l’agression US-israélienne : elle a réussi à unir les Iraniens comme on ne l’avait pas vu de mémoire récente.

Pour ceux qui écrivent sur ce sujet depuis un certain temps, ce résultat était prévisible. Le gouvernement iranien n’est pas aussi barbare et stupide que le dépeint la propagande occidentale. Dans les mois qui ont suivi la guerre des douze jours l’an dernier, si vous avez suivi l’actualité, vous avez sans doute constaté que le gouvernement s’est davantage appuyé sur le nationalisme et le symbolisme iraniens, car il avait compris que la prochaine guerre exigerait l’unité de tous les partis.

Ainsi, pour ceux qui pensaient que cette guerre renverserait le gouvernement, c’est exactement l’inverse qui semble se produire. Cette guerre d’agression pourrait bien, à l’instar de la guerre Iran-Irak, consolider l’existence de la République islamique. Quant à une invasion terrestre américaine, si elle a lieu, elle se heurtera à des millions d’hommes qui se mobiliseront pour l’écraser, comme ils l’ont fait dans les années 1980, mais avec un meilleur entraînement et des armes plus sophistiquées.

Article original en anglais sur The Palestine Chronicle / Traduction MR

*Source : ISM-France