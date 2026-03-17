L’aventure personnelle de Trump & Netanyahu lâchée par les “alliés”, “dissuasion” israélienne & flotte US en déroute

Par IntelSky (revue de presse - 16 mars 2026)*

Trump confronté au “cauchemar de son isolement” et se berce d’illusions avec “l’IA”... Les porte-avions prennent la fuite, Dubaï ferme son aéroport et le pétrole enflamme l’économie mondiale à 106 dollars ! — Par Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (lundi 16 mars 2026 | Jour 17) :

Alors que le conflit entre dans son dix-septième jour, l’arrogance des premiers instants fait place à un “choc géopolitique” à Washington et à Tel-Aviv.

La situation actuelle confirme que l’Iran mène la bataille comme un grand maître d’échecs, tandis que Trump et Netanyahou se comportent comme des joueurs de casino, perdant leurs jetons les uns après les autres. Les alliés des États-Unis les abandonnent face au “volcan d’Ormuz”. Les porte-avions américains battent en retraite sur des milliers de kilomètres pour éviter d’être pris pour cible, tandis que les économies du Golfe et mondiales en paient le prix fort, comme en témoignent la suspension des vols à l’aéroport de Dubaï et la flambée des prix du pétrole, alimentée par les “effets d’annonce” de Netanyahu.

Voici une analyse panoramique détaillée des fronts au 17e jour :

I. Les “dénis” de la Maison Blanche et la fissure de l’alliance occidentale.

Déni de réalité : le président Trump semble totalement déconnecté du champ de bataille. Ses affirmations selon lesquelles “des millions de personnes dans les rues de Téhéran sont générées par l’intelligence artificielle” témoignent d’une faillite politique et d’une incapacité à admettre que le peuple iranien se range derrière ses dirigeants. Sa confusion est palpable : il affirme d’un côté que “des pourparlers sont en cours” et de l’autre qu’il en doute.

Supplications et chantage : prenant conscience de l’ampleur de la catastrophe, Trump fait désormais chanter le monde : “Les pays importateurs de pétrole doivent se battre. Nous appelons l’OTAN à l’aide, sinon son avenir s’annonce sombre”.

La gifle des alliés (isolement total) : la réponse mondiale a été décisive, avec un refus de s’enliser dans le bourbier américain. La liste de ceux qui ont catégoriquement refusé d’envoyer des navires pour escorter les pétroliers dans le détroit d’Ormuz est désormais close : (Japon, Australie, Allemagne, Italie, Espagne, France, Turquie et l’UE). Washington se retrouve complètement seul en mer.

II. La fracture américano-israélienne : une ‘erreur’ fatale ?

Le coup de théâtre du New York Times : le quotidien a révélé que Netanyahu a ignoré les conseils de Trump et de l’amiral Cooper de ne pas viser les principaux dépôts de carburant situés en dehors de Téhéran. Pourquoi les a-t-il frappés ? “Parce qu’il voulait des images spectaculaires de Téhéran plongée dans une fumée noire”.

Le prix économique de la mise en scène : ce désir puéril de faire bonne figure a conduit à la flambée actuelle des prix du pétrole (le Brent à 106,50 dollars, le WTI à 102,44 dollars, en hausse de 3 %). Les répercussions de la guerre affectent le coût de la vie à l’échelle mondiale et terrifient les Républicains quant à l’effondrement potentiel de la base électorale de Trump.

Le conseil de MBS : au milieu de ce chaos, le New York Times rapporte que le prince héritier saoudien a conseillé à Trump de “continuer à frapper fort les Iraniens” — un pari qui pourrait s’avérer incroyablement coûteux pour la sécurité du Golfe.

III. Retraite militaire et panique dans le Golfe (fermeture de l’aéroport de Dubaï).

La flotte en fuite : Signe incontestable de l’échec de la dissuasion et de la supériorité des missiles iraniens, le porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln s’est retiré à 350 km pour se réfugier au cœur de la mer d’Oman, à plus de 1 100 km de l’Iran. L’USS Gerald R. Ford a suivi, se repliant vers le sud de la mer Rouge, au large de Djeddah. L’armada américaine fuit la zone de danger.

Effondrement du mythe de l’“oasis de sécurité” : l’Autorité de l’aviation de Dubaï a annoncé la suspension temporaire des vols à l’aéroport international de Dubaï (DXB), invoquant une “mesure de précaution”. Cette fermeture de l’une des artères aériennes les plus vitales au monde porte un coup fatal à l’image de “stabilité financière et touristique” des Émirats arabes unis, prouvant que les hostilités ont des répercussions sur tous les acteurs de la région.

L’équation Kharg : le commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGR) a averti qu’une attaque contre l’île de Kharg pourrait créer une “nouvelle équation aux conséquences désastreuses pour les prix mondiaux de l’énergie”.

IV. “L’uranium sous les décombres” : le redoutable atout de l’Iran.

Génocide environnemental et nucléaire : Abbas Araghchi a qualifié le bombardement des dépôts de combustible de “génocide environnemental” . Sa déclaration la plus percutante sur le plan stratégique a toutefois été la suivante : “Nos matières nucléaires enrichies se trouvent sous les décombres. La question de savoir si nous les abandonnerons se posera ultérieurement”.

Analyse stratégique : l’Iran signifie à l’Occident : “Vous nous avez bombardés, nous n’avons donc aucune obligation de laisser entrer les inspecteurs. L’uranium présent sous les décombres pourra être extrait plus tard pour fabriquer une bombe à l’abri de toute surveillance”. Israël a fourni à l’Iran le “prétexte parfait” pour opérer un black-out nucléaire total.

V. La victoire iranienne aux points : analyse du tableau.

Au 17e jour, nous assistons à une victoire stratégique iranienne incontestable.

L’enterrement du “changement de régime” : des millions de personnes sont descendues dans la rue et les institutions de l’État restent inébranlables.

Violation des règles : les bases américaines dans le golfe Persique ont perdu leur fonction offensive et constituent désormais des cibles faciles.

Effondrement de la dissuasion israélienne : le front intérieur est fracturé, des centaines de milliers de personnes fuient et des missiles de la résistance frappent quotidiennement l’intérieur du pays.

Asphyxie économique : la fermeture du détroit d’Ormuz a fait grimper le prix du pétrole au-dessus de 106 dollars, menaçant de provoquer une récession mondiale.

Fracture de l’alliance occidentale : un fossé historique s’est creusé entre les États-Unis et l’Europe/l’OTAN, qui refusent de se laisser entraîner dans la guerre de Trump.

Fronts unifiés : l’Axe de la Résistance mène ses combats depuis une salle des opérations coordonnée (Iran, Liban, Irak, avec le Yémen en passe de lui emboîter le pas).

Conclusion :

L’administration Trump est paralysée. Les nombreuses blagues qui circulent aux États-Unis au sujet des “dossiers Epstein” reflètent la conviction du public que cette guerre n’est qu’une aventure personnelle pour Trump et Netanyahu. Si la hausse des prix du pétrole se poursuit et que le détroit reste fermé, Wall Street et les grands groupes mondiaux forceront la Maison Blanche à battre en retraite, non par choix, mais pour éviter un effondrement total de l’économie capitaliste mondiale.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech