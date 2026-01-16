Yoav Gallant: "Israël doit influencer les manifestations en Iran"

Par la rédaction de Nouvelle Aube (revue de presse – 13 janvier 2026)*

Yoav Gallant a affirmé qu’Israël devait influencer les manifestations en Iran "avec une main invisible", tout en restant prêt à agir. L’ancien ministre israélien de la Défense estime que la chute du régime iranien doit venir d’une mobilisation populaire, et non d’actions militaires directes. Malgré une prudence officielle, plusieurs responsables israéliens ont exprimé leur soutien aux manifestants. Téhéran accuse Israël et les États-Unis d’ingérence, accusations rejetées par des protestataires iraniens qui dénoncent avant tout la crise économique et sociale.

L’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu’Israël devait orienter les manifestations en Iran "avec une main invisible". Il s’est exprimé mardi sur la radio de l’armée israélienne, alors que l’Iran est secoué par une vague de protestations débutée le 28 décembre.

Selon Gallant, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), "le régime iranien doit tomber", mais Israël doit faire preuve de "patience stratégique" tout en restant prêt à agir si nécessaire.

"À ce moment précis, ce qui compte le plus, c’est l’action de masse sur le terrain. Nous devons rester en arrière-plan et guider les choses avec une main invisible", a-t-il affirmé.

Prudence officielle israélienne

Les autorités israéliennes sont restées discrètes sur une éventuelle implication dans les manifestations iraniennes. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que les services de sécurité avaient conseillé aux responsables politiques d’éviter tout commentaire public. Selon eux, de telles déclarations pourraient causer de "grands dommages" à Israël.

Malgré ces avertissements, plusieurs responsables israéliens se sont exprimés ces derniers jours. Dans une interview accordée à Channel 13, Gallant a estimé que "la véritable énergie ne réside pas dans les frappes aériennes, mais dans l’action de millions de personnes".

Il a ajouté que les opérations militaires, même d’envergure, restent "tactiques", tandis que "le pouvoir doit être placé entre les mains du peuple iranien".

Soupçons d’ingérences israéliennes et américaines

Depuis le début des manifestations, des rumeurs d’ingérences américaines et israéliennes circulent en Iran. Plusieurs spécialistes affirment que l’Iran serait "profondément infiltré depuis des années" par les services de renseignement israéliens.

Le journaliste de Haaretz Nir Gontarz a écrit que des figures liées au Mossad brieferaient des journalistes israéliens sur la manière de traiter l’actualité iranienne.

"Le Mossad diffuse ses messages et ses manipulations vers l’Iran et le monde via des reporters et commentateurs israéliens", a-t-il déclaré.

Israël affiche son soutien aux manifestants iraniens

Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a déclaré lors d’un conseil des ministres qu’"Israël suit de près les développements en Iran".

"Le peuple d’Israël et le monde entier observent avec admiration le courage extraordinaire des citoyens iraniens", a-t-il affirmé, ajoutant qu’Israël soutient leur "lutte pour la liberté".

Netanyahu, lui aussi visé par un mandat de la CPI, a exprimé l’espoir que "la nation perse soit bientôt libérée du joug de la tyrannie".

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a pour sa part affiché son soutien à Reza Pahlavi, figure de l’opposition iranienne en exil.

*Source : Nouvelle Aube (Yeni Safak)