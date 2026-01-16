Irak : Le Parlement approuve 15 candidats à l'élection présidentielle

Selon l'agence de presse « Shafaq », parmi les candidats figurent le chef d'État sortant, Abdul Latif Jamal Rashid, et le ministre des Affaires étrangères, Fouad Hussein.

Revue de presse : Nova News (15 janvier 2026)*

Le Parlement irakien a annoncé les noms de 15 candidats éligibles à la présidence de la République d'Irak – un poste traditionnellement occupé par un Kurde – tandis que les blocs politiques chiites poursuivent leurs discussions internes pour désigner le chef du nouveau gouvernement fédéral. Selon l'agence de presse Shafaq, parmi les 15 candidats à la présidence figure le chef d'État sortant. Abdul Latif Jamal Rashid et le ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein. Figure emblématique de la politique kurde, il possède une solide expérience en diplomatie et en administration publique. Parlant couramment arabe, kurde, persan et anglais, Hussein a occupé de hautes fonctions au niveau fédéral et dans la région du Kurdistan irakien, notamment celles de ministre des Finances et de vice-Premier ministre.

Les autres candidats approuvés par le Parlement sont : Shwan Huwaiz Fariq Nam, Ahmed Abdullah Tawfiq Ahmed, Hussein Taha Hassan Mohammed Sinjari, Najmuddin Abdul Karim Hama Karim Nasrallah, Asu Fereydoun Ali, Saman Ali Ismail Shalli, Sabah Saleh Saeed, Abdullah Mohammed Ali Zahir, Iqbal Abdullah Amin Halewi, Nizar Mohammed Saeed Mohammed Kanji, Sardar Abdullah Mahmoud Taymez, Muthanna Amine Nader et Nozad Hadi Mawlood. La date limite pour élire le président irakien est le 28 janvier, soit 30 jours après la première session du Parlement, qui s'est tenue le 29 décembre à la suite des élections législatives de novembre.

Conformément à l'accord de partage du pouvoir en vigueur en Irak depuis 2003, la présidence du pays est réservée à un représentant kurde, le poste de Premier ministre à un chiite et celui de président du Parlement à un Arabe sunnite. Le 29 décembre, Haybat al-Halbousi, membre du Front Taqaddum (parti sunnite), a été élu président de l'Assemblée législative. Nouri al-Maliki, chef du mouvement chiite irakien, la Coalition de l'État de droit, serait le favori pour devenir Premier ministre du nouveau gouvernement fédéral. Selon une source de l'agence Shafaq, le Cadre de coordination chiite, la plus grande coalition au Parlement irakien, privilégierait la candidature d'al-Maliki suite au retrait du Premier ministre sortant, Mohammed Shia al-Sudani, de la course à un second mandat. Ce dernier a déclaré que l'intérêt national irakien « doit primer » sur les ambitions personnelles ou politiques. Les négociations pour le poste de Premier ministre sont en cours depuis la ratification des résultats des élections de novembre 2025.

*Source : Nova News