Trump a reculé

"Bombarder l’Iran va à l’encontre des calculs et des intérêts des États arabes du Golfe ", a déclaré Bader al-Saif, professeur adjoint d’histoire à l’université du Koweït. «Neutraliser le régime actuel, que ce soit par un changement de régime ou une restructuration interne de son leadership, pourrait potentiellement aboutir à une hégémonie sans précédent d’Israël, ce qui ne servirait pas les intérêts des États du Golfe.»