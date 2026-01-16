Trump a reculé

|
Par Moon of Alabama (revue de presse : Mounadil al Djazaïri - 15 janvier 2026)*
Traduction Google amendée par Djazaïri
Hier, le président américain Donald Trump se déclarait prêt à bombarder l’Iran. La cible principale aurait été le Guide suprême, l’aytollah Khamenei.
Mais l’Iran était prêt et Khamenei en sécurité. L’armée américaine, en revanche, n’était pas préparée à se défendre contre l’inévitable riposte iranienne. Seuls trois destroyers équipés de systèmes de défense antiaérienne se trouvent dans la zone et pourraient offrir une protection contre une attaque de missiles balistiques. Quelques minutes après les premiers tirs, leurs stocks auraient été vidés.
Avant les derniers bombardements sur l’Iran, des systèmes de défense antiaérienne THAAD et Patriot américains et sud-coréens avaient été déployés au Moyen-Orient. Un groupe aéronaval américain était stationné à proximité et les bases américaines avaient été désertées. L’armée avait ainsi pu proposer à Trump des options relativement raisonnables.
Les alliés des États-Unis, notamment Israël mais aussi certains pays du Golfe, étaient entièrement d’accord.
Cette fois les choses étaient complètement différentes.
L’armée n’a pas été en mesure de proposer des options viables pour les frappes. Elle a dû demander à Trump de renoncer .
Les pays du Golfe étaient inquiets et ne souhaitaient pas participer à une campagne militaire :
"Bombarder l’Iran va à l’encontre des calculs et des intérêts des États arabes du Golfe ", a déclaré Bader al-Saif, professeur adjoint d’histoire à l’université du Koweït. «Neutraliser le régime actuel, que ce soit par un changement de régime ou une restructuration interne de son leadership, pourrait potentiellement aboutir à une hégémonie sans précédent d’Israël, ce qui ne servirait pas les intérêts des États du Golfe.»
Même Israël a suggéré d’attendre que le «régime» s’effondre.
Ce qui n’arrivera pas.
La configuration interne de la République islamique rend tout changement de régime quasi impossible. La majorité de la population et les forces de sécurité soutiennent le système politique en place. Aucun groupe de terroristes mercenaires, qui tirent au hasard sur la population et les forces de sécurité, ne peut rompre ce lien.
En conséquence, du moins pour l’instant, Trump a reculé.
*Source : Mounadil al Djazaïri
Version originale : Moon of Alabama