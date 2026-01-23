Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Les forces américaines lancent une opération en Syrie pour transférer des détenus de Daech vers l’Irak

Publié par Gilles Munier sur 23 Janvier 2026, 06:10am

Catégories : #Rojava, #Irak - syrie

« À terme, jusqu’à 7 000 détenus de Daech pourraient être transférés de la Syrie vers des installations placées sous contrôle irakien », a déclaré le commandement central de l’armée américain, via un communiqué

Par Diyar Guldogan (revue de presse: Anadolu – 22 janvier 2026)*

Le commandement central de l’armée américaine (CENTCOM) a annoncé avoir lancé mercredi une opération visant à transférer des détenus de l’organisation terroriste Daech du nord-est de la Syrie vers l’Irak, afin de garantir leur maintien dans des centres de détention sécurisés.

Selon un communiqué, l’opération a débuté par le transfert réussi de 150 combattants de Daech, détenus dans un centre de détention de la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, vers un site sécurisé en Irak.

« À terme, jusqu’à 7 000 détenus de Daech pourraient être transférés de la Syrie vers des installations placées sous contrôle irakien », précise le communiqué.

Le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a indiqué que les États-Unis coordonnent « étroitement » cette opération avec leurs partenaires régionaux, notamment l’Irak, saluant leur rôle dans la lutte contre Daech.

« Faciliter le transfert ordonné et sécurisé des détenus de Daech est essentiel pour prévenir toute évasion susceptible de constituer une menace directe pour les États-Unis et la sécurité régionale », a-t-il dit.

*Source : Anadolu

Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
En Turquie, le chef kurde Abdullah Ocalan appelle le PKK à se dissoudre
En Turquie, le chef kurde Abdullah Ocalan appelle le PKK à se dissoudre
Syrie (Kurdistan) - Les FDS acceptent un cessez-le-feu à Manbij
Syrie (Kurdistan) - Les FDS acceptent un cessez-le-feu à Manbij
Les Kurdes proposent d'expulser la coalition américaine de Syrie, pour avoir contribué à la rupture des relations avec la Suède et la Finlande
Les Kurdes proposent d'expulser la coalition américaine de Syrie, pour avoir contribué à la rupture des relations avec la Suède et la Finlande
France: les enfants de jihadistes rapatriés de Syrie ne ‘’posent aucune difficulté’’ selon le PNAT
France: les enfants de jihadistes rapatriés de Syrie ne ‘’posent aucune difficulté’’ selon le PNAT
Netanyahou ne peut se rendre à Davos, car la Suisse l’arrêterait
À Davos, Jared Kushner présente sa vision pour Gaza

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents