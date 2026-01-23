Les forces américaines lancent une opération en Syrie pour transférer des détenus de Daech vers l’Irak

« À terme, jusqu’à 7 000 détenus de Daech pourraient être transférés de la Syrie vers des installations placées sous contrôle irakien », a déclaré le commandement central de l’armée américain, via un communiqué

Par Diyar Guldogan (revue de presse: Anadolu – 22 janvier 2026)*

Le commandement central de l’armée américaine (CENTCOM) a annoncé avoir lancé mercredi une opération visant à transférer des détenus de l’organisation terroriste Daech du nord-est de la Syrie vers l’Irak, afin de garantir leur maintien dans des centres de détention sécurisés.

Selon un communiqué, l’opération a débuté par le transfert réussi de 150 combattants de Daech, détenus dans un centre de détention de la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, vers un site sécurisé en Irak.

« À terme, jusqu’à 7 000 détenus de Daech pourraient être transférés de la Syrie vers des installations placées sous contrôle irakien », précise le communiqué.

Le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a indiqué que les États-Unis coordonnent « étroitement » cette opération avec leurs partenaires régionaux, notamment l’Irak, saluant leur rôle dans la lutte contre Daech.

« Faciliter le transfert ordonné et sécurisé des détenus de Daech est essentiel pour prévenir toute évasion susceptible de constituer une menace directe pour les États-Unis et la sécurité régionale », a-t-il dit.

*Source : Anadolu

Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme