La première cargaison de pétrole de Deir ez-Zor arrive à Banias, ville portuaire syrienne, après l’expulsion des FDS

- Les réserves de pétrole de la Syrie sont estimées à environ 2,5 milliards de barils, avec une production actuelle évaluée à environ 100 000 barils par jour

Revue de presse : Anadolu (26 janvier 2026)*

La première cargaison de pétrole brut en provenance de la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, est arrivée dimanche au terminal de la Compagnie pétrolière syrienne dans la ville côtière de Banias.

« La première cargaison de pétrole brut transportée par voie terrestre depuis les champs d'al-Omar et d'al-Tank dans la province de Deir ez-Zor a été livrée au terminal de la Compagnie pétrolière syrienne dans la ville de Banias », a déclaré le gouvernorat de Tartous dans un communiqué sur sa chaîne Telegram.

« Le pétrole a été expédié après que les deux champs ont été libérés (du groupe terroriste YPG/FDS) et remis en production. »

Le gouvernorat a précisé que la cargaison comprenait 20 camions-citernes de pétrole, « qui ont été déchargés dans les réservoirs de stockage désignés à la raffinerie de Banias sous la supervision d'un personnel technique spécialisé ».

Cette expédition « est la première du genre depuis que l'État a repris le contrôle des champs pétroliers de la région est et représente une étape importante vers la réhabilitation des infrastructures et la relance de la production pétrolière nationale ».

Selon les observateurs, la reprise du contrôle total des champs de pétrole et de gaz par le gouvernement syrien, suite à l'expulsion des FDS, marque le tournant économique le plus significatif pour le pays depuis des décennies.

Les réserves de pétrole de la Syrie sont estimées à environ 2,5 milliards de barils, avec une production actuelle de près de 100 000 barils par jour. Le pays détient également des réserves de gaz d'environ 285 milliards de mètres cubes, pour une production actuelle estimée à environ 12,5 millions de mètres cubes.

Traduit de l'anglais par Mariem Njeh

*Source : Anadolu