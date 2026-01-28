Les États-Unis « n’aideront plus » l’Irak si al-Maliki est élu Premier ministre selon Trump

- L’Irak « a sombré dans la pauvreté et le chaos total » sous le pouvoir de Nouri al-Maliki, déclare le président américain

Par Diyar Guldogan (revue de presse: Anadolu – 28 janvier 2026)*

Le président américain Donald Trump a prevenu mardi que l'Irak pourrait subir des conséquences si l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki était réélu.

« J'entends dire que le grand pays qu'est l'Irak pourrait faire un très mauvais choix en réinstallant Nouri al-Maliki comme Premier ministre », a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social.

Trump a affirmé que l'Irak « avait sombré dans la pauvreté et le chaos total » sous le gouvernement d'al-Maliki.

« Cela ne doit plus jamais se reproduire. En raison de ses politiques et idéologies insensées, s'il est élu, les États-Unis d'Amérique n'aideront plus l'Irak et, si nous ne sommes pas là pour l'aider, l'Irak n'a aucune chance de succès, de prospérité ou de liberté », a-t-il ajouté.

Le Parlement irakien doit élire un nouveau président le 27 janvier. Ce dernier chargera ensuite le candidat au poste de Premier ministre, issu du bloc majoritaire, de former un gouvernement dans un délai de quinze jours.

Si la nomination d'al-Maliki a reçu le soutien de certaines personnalités chiites et kurdes souhaitant une formation gouvernementale rapide, elle a suscité des inquiétudes au sein des groupes sunnites, qui craignent des tensions sectaires et d'éventuels revirements politiques.

À Washington, cette nomination a exacerbé les craintes d'influence iranienne, les responsables américains pointant du doigt les liens historiques d'al-Maliki avec Téhéran comme une menace potentielle pour les relations bilatérales et la sécurité régionale.

Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz

*Source : Anadolu