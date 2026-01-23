À Davos, Jared Kushner présente sa vision pour Gaza

Le plan directeur du principal conseiller de la Maison Blanche inclut, entre autres, l'amnistie pour les terroristes qui déposeront les armes, un port et un aéroport

Par Lazar Berman (revue de presse : The Times of Israël – 22 janvier 2026)*

Jeudi, lors de la cérémonie de signature de la Charte du « Conseil de Paix », le principal conseiller de la Maison Blanche, Jared Kushner, a présenté sa vision pour Gaza, déclarant que la prochaine étape consisterait à « travailler avec le Hamas sur la démilitarisation ».

Kushner a expliqué que la Maison Blanche souhaitait introduire « les principes de l’économie de marché à Gaza », reflétant ainsi « la même philosophie, la même approche » que celle mise en œuvre par le président américain Donald Trump aux États-Unis.

Il a présenté son plan directeur pour Gaza, qui comprend la construction d’un port maritime et d’un aéroport, et a affirmé qu’il n’y avait « pas de plan B ». Ce plan commencera par Rafah, puis se poursuivra par étapes vers le nord jusqu’à Gaza-City, a-t-il précisé.

Concernant la démilitarisation, Kushner a présenté un diaporama indiquant que les « armes lourdes » du groupe terroriste palestinien du Hamas seraient immédiatement mises hors service, et que les armes légères le seraient secteur par secteur par la nouvelle police palestinienne. La reconstruction de l’enclave ne commencera que dans les secteurs où le désarmement sera total.

D’après la présentation de Kushner, les terroristes du Hamas seront « récompensés par une amnistie et une réintégration, ou par un passage sûr ». Certains terroristes seront « intégrés » à la nouvelle force de police palestinienne après un « contrôle rigoureux ».

Une fois la démilitarisation achevée et vérifiée, l’armée israélienne se retirera du périmètre de sécurité entourant Gaza.

Les 100 prochains jours seront consacrés à l’aide et à la reconstruction, a précisé Kushner.

Il a également annoncé qu’une conférence sur les investissements à Gaza se tiendrait à Washington dans les prochaines semaines.

Kushner a demandé aux commentateurs de « se calmer pendant trente jours » dans leurs critiques à l’égard de pays comme Israël, la Turquie et le Qatar.

« Notre objectif ici est la paix entre Israël et le peuple palestinien. Tout le monde veut vivre en paix. Tout le monde veut vivre dans la dignité. »

Dans son intervention, l’envoyé spécial américain, Steve Witkoff, a remercié le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, l’ancien ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et l’actuel représentant de Gaza auprès des États-Unis, Michael Eisenberg.

Witkoff a d’abord remercié les médiateurs qatariens, turcs et égyptiens, avant de saluer Netanyahu.

*Source : The Times of Israël