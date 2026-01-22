Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Netanyahou ne peut se rendre à Davos, car la Suisse l’arrêterait

Publié par Gilles Munier sur 22 Janvier 2026, 10:41am

Catégories : #Netanyahou, #crime de guerre, #crime contre l'humanité, #Gaza, #Cisjordanie

Revue de presse : EuroPalestine (22 janvier 2026)*

Le Premier ministre israélien n’assistera pas à la cérémonie d’inauguration du « Conseil de la paix » de Trump, prévue ce jeudi au Forum économique mondial de Davos.

Son absence fait suite à l’annonce de la Suisse, qui se dit juridiquement tenue de coopérer avec la Cour pénale internationale concernant le mandat d’arrêt émis à son encontre pour crimes de guerre commis à Gaza, rapporte Haaretz.

L’Office fédéral de la justice suisse a déclaré au quotidien israélien qu’en tant qu’État partie au Statut de Rome, la Suisse est tenue de coopérer avec la CPI. L’Office a précisé que les autorités suisses seraient tenues d’arrêter toute personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI entrant sur le territoire et d’engager une procédure de remise à la Cour.

La Suisse n’est heureusement pas la France, où Macron ne respecte pas les décisions de la CPI, bien que la France soit aussi partie au Statut de Rome.
Macron, pour rappel a garanti l’immunité au criminel Netanyahou et lui a permis à plusieurs reprises de survoler le territoire français.

*Source : CAPJPO-Europalestine

