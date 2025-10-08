Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Maroc : Une marée humaine dénonce les massacres à Gaza et la normalisation avec Israël

Publié par Gilles Munier sur 8 Octobre 2025, 09:13am

Catégories : #Maroc, #Gaza, #Génocide, #Netanyahou, #MohamedVI

Par RT France (revue de presse : Réseau international – 7 octobre 2025)*

Des dizaines de milliers de Marocains ont défilé le 5 octobre dans la capitale pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et rejeter la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Près de deux ans après le début de la guerre à Gaza, cette mobilisation témoigne d’un profond décalage avec la position officielle du royaume.

Sous un soleil d’automne, une foule compacte s’est rassemblée le 5 octobre, dès la matinée, sur l’avenue Mohammed V, au cœur de Rabat. Drapeaux palestiniens et marocains mêlés, keffiehs sur les épaules, pancartes brandies appelant à «arrêter les massacres» et à «sauver les enfants de Gaza» : les manifestants, venus par milliers, ont fait entendre leur colère face à la poursuite des bombardements israéliens sur l’enclave palestinienne.

«Ouvrez les passages et arrêtez les massacres», «Gaza, pardonne-nous», «Les Marocains sont avec la Palestine»… Les slogans scandés à l’unisson traduisaient l’émotion et la solidarité d’un peuple dont le soutien à la cause palestinienne reste profondément ancré.

Le rassemblement, organisé à l’appel d’une coalition réunissant des mouvements islamistes et plusieurs partis de gauche, s’inscrivait dans une série de manifestations qui se sont multipliées au Maroc depuis le début du conflit. Pour de nombreux participants, il s’agissait aussi de rejeter la normalisation diplomatique entre Rabat et Tel-Aviv, actée en décembre 2020 dans le cadre des accords dits d’Abraham.

Rejet de la normalisation avec Israël

«Je suis là pour défendre la Palestine, mais aussi pour dire non à la normalisation», confie Fatima-Zahra El Mouloua, 27 ans, qui brandit un drapeau palestinien. D’autres manifestants dénoncent l’achat d’armes israéliennes par le Maroc, y voyant une contradiction avec le soutien affiché à la cause palestinienne.

Pour Mohamed Baraka, 56 ans, «la guerre a atteint un niveau d’horreur inégalé. On assiste à un génocide des Palestiniens». Comme lui, beaucoup estiment que la politique étrangère du royaume ne reflète pas la position de la population, traditionnellement solidaire des Palestiniens.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les autorités marocaines appellent officiellement à un cessez-le-feu immédiat, sans remettre en cause leurs relations diplomatiques avec Israël – un équilibre fragile, alors que la rue marocaine continue d’exprimer massivement son rejet de cette normalisation perçue comme une trahison de la cause palestinienne.

*Source : Réseau international

Version originale: RT France

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Comment la flottille Sumud répond aux attaques et aux menaces d'Israël [Interview]
Comment la flottille Sumud répond aux attaques et aux menaces d'Israël [Interview]
Agression au Maroc d’un militant antisioniste, laissé entre la vie et la mort
Agression au Maroc d’un militant antisioniste, laissé entre la vie et la mort
Algérie-USA : Alger et Washington affichent « leur volonté de renforcer leurs relations dans tous les domaines »
Algérie-USA : Alger et Washington affichent « leur volonté de renforcer leurs relations dans tous les domaines »
Génocide à Gaza : Une grande manifestation à Rabat pour dénoncer la situation humanitaire catastrophique des palestiniens
Génocide à Gaza : Une grande manifestation à Rabat pour dénoncer la situation humanitaire catastrophique des palestiniens
Tout ce qui s’est passé avant ET après le 7 octobre explique le 7 octobre
L'armée israélienne a attaqué les navires de la Flottille de la Liberté

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents