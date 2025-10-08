Tout ce qui s’est passé avant ET après le 7 octobre explique le 7 octobre

Par Caitlin Johnstone, (revue de presse: Caitlin"s Newsletter - 7 octobre 2025)*

Tout ce qui s’est passé avant le 7 octobre explique le 7 octobre, comme tout ce qui s’est produit ensuite.

Avant le 7 octobre , des années et des années de meurtres, d’oppression et d’abus.

Depuis le 7 octobre , le genre de régime sadique et psychopathe sous lequel les Palestiniens ont dû vivre tout ce temps.

Les partisans d’Israël ne veulent pas qu’on voie ce qui s’est passé avant le 7 octobre, pas plus que ce qui s’est produit après. Ils veulent simplement qu’on fasse comme si l’histoire avait commencé et pris fin avec une bande de sauvages hitlériens attaquant sans raison des Juifs innocents. Et ils ne veulent même pas qu’on regarde de trop près le déroulement de la journée du 7 octobre. Car en examinant de trop près les événements, on se pose bien des questions gênantes sur la directive Hannibal et sur le pourcentage de victimes en réalité imputable aux tirs de l’armée israélienne sur son propre peuple. Des questions gênantes sur les opérations boursières suspectes précédant l’attaque et sur les montagnes de montagnes de montagnes de preuves indiquant que de hauts responsables israéliens ont laissé l’attaque se dérouler afin de faire avancer le projet génocidaire d’accaparement des terres qu’on constate actuellement.

Israël veut qu’on ne retienne que les aspects du 7 octobre qui le présentent comme un petit agneau innocent attaqué par surprise et contraint de riposter par la force militaire.

Oubliez la politique de la terre brûlée dans la bande de Gaza.

Oubliez les hôpitaux bombardés et le système de santé méthodiquement démantelé.

Oubliez les centaines et centaines de Palestiniens à Gaza délibérément affamés à mort.

Oubliez que tous les organismes de défense des droits humains sur terre ont fini par admettre qu’Israël commet un génocide, et qu’aucune institution humanitaire comparable n’a dit le contraire.

Oubliez que les experts en droits humains décrivent Gaza comme un gigantesque camp de concentration ou une prison à ciel ouvert depuis des années avant le 7 octobre.

Oubliez qu’Israël assassinait régulièrement des enfants palestiniens et d’autres civils dans les mois précédant l’attaque du Hamas.

Ne vous préoccupez pas de tout ça. Concentrez-vous uniquement sur ce qui fait d’Israël une victime.

C’est en tout cas ce que raconte Israël. Heureusement, de moins en moins de gens y croient.

Plus ce génocide dure, plus le monde se rend compte que le 7 octobre, Israël n’a récolté que ce qu’il a semé depuis très longtemps.

*Source : Caitlin’s Newsletter

Traduit par Spirit of Free Speech