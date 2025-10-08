L'armée israélienne a attaqué les navires de la Flottille de la Liberté

- Les forces israéliennes ont attaqué la flottille dans les eaux internationales, à environ 120 milles marins (environ 220 kilomètres) de Gaza

Par Ahmet Furkan Mercan (revue de presse: Anadolu – 8 octobre 2025)*

L'armée israélienne a attaqué, mercredi dans les eaux internationales, les navires de la Flottille de la Liberté qui avaient pris la mer pour briser le blocus illégal imposé à la bande de Gaza et acheminer de l'aide humanitaire.

Les retransmissions en direct de la flottille ont permis d'entendre les annonces de l'armée israélienne indiquant qu'elle « interviendrait si les navires ne s'arrêtaient pas ».

Après ces annonces, les participants à bord des navires de la Flottille, assis et vêtus de gilets de sauvetage, attendaient conformément aux protocoles d'urgence préétablis.

Les images diffusées en direct ont également montré les navires de la Flottille encerclés par des vedettes rapides de la marine israélienne, ainsi que les activistes à bord jetant leurs téléphones à la mer.

Dans le direct diffusé depuis le "Conscience", le navire amiral de la Flottille de la Liberté, Kasim Aktag, porte-parole de la flottille, a déclaré : « Les navires nous ont encerclés, les soldats s'approchent pour monter à bord, ne nous oubliez jamais, restez mobilisés, préservons notre unité. »

Après ces annonces, la diffusion en direct a été interrompue, les soldats israéliens ont commencé à monter à bord des navires et la communication avec un grand nombre de bateaux a été coupée.

Dans un communiqué publié par le groupe d'information de la Flottille, il a été déclaré : « Nos navires sont soumis à un siège illégal. Les caméras ont été désactivées et des militaires sont montés à bord des navires. La communication avec les navires a été coupée. »

Le communiqué précise que les forces israéliennes ont attaqué la flottille dans les eaux internationales, à environ 120 milles marins (environ 220 kilomètres) de Gaza.

Sur le site Internet de la flottille, le système de suivi permettant de suivre la vitesse et les coordonnées des navires en temps réel a également été désactivé.

- 110 000 dollars de matériel médical

Les images diffusées en direct ont montré un hélicoptère de l'armée israélienne survolant le navire Conscience.

Dans son communiqué, la flottille a déclaré : « Le navire Conscience est actuellement attaqué par un hélicoptère militaire israélien. Il y a 93 journalistes, médecins et militants à bord. »

Le communiqué précise que les navires ont été arrêtés illégalement et qu'ils transportaient pour 110 000 dollars de médicaments, d'appareils respiratoires et de denrées alimentaires destinés aux hôpitaux de Gaza, qui en ont cruellement besoin.

Le représentant en Türkiye de la Coalition internationale pour la liberté (FFC) et président de l'Association Mavi Marmara pour la Liberté et la Solidarité, Behesti İsmail Songür, a déclaré à l'AA que le navire « Conscience » de la flottille transportait suffisamment de médecins et de matériel médical pour faire fonctionner au moins trois hôpitaux dans la bande de Gaza.

Songür a ajouté : « Parmi eux se trouvent des cardiologues, des chirurgiens généralistes et des gynécologues. Et pour l'instant, Israël empêche ces médecins d'entrer à Gaza. »

Selon une information diffusée par la chaîne israélienne Channel 12, la marine israélienne a attaqué neuf navires de la flottille de Gaza, arrêté environ 150 personnes et conduit les navires vers le port d'Ashdod.

- Déclaration d'Israël

Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que le navire et ses passagers avaient été transférés vers un port israélien.

Le communiqué précise que tous les passagers sont sains et saufs et en bonne santé, et qu'ils devraient être expulsés dans les plus brefs délais.

La flottille comprend huit bateaux, en plus du navire amiral Conscience.

Traduit du turc par Tuncay Çakmak

*Source : Anadolu

Sur le même sujet, lire aussi :