Un navire prend la mer pour les enfants de Gaza

Source photo © Freedom Flotilla

Par Ana Vračar (revue de presse : Savage Minds - 21 juillet 2025)*

Le Handala part en mission pour livrer de la nourriture, des médicaments et apporter sa solidarité à Gaza.

Le Handala de la Freedom Flotilla fait route pour briser le blocus naval de Gaza, avec à son bord 21 membres d'équipage ainsi que de la nourriture, des fournitures médicales et des jouets pour les enfants de Gaza. Après avoir passé une semaine dans la ville italienne de Gallipoli pour les derniers préparatifs techniques, l'équipage du Handala navigue désormais vers la Palestine et appelle à l'attention et au soutien de la communauté internationale, anticipant les obstructions et les attaques des forces d'occupation israéliennes.

Alors même que le navire était à quai en Italie, la Freedom Flotilla a rapporté plusieurs incidents pouvant être qualifiés d'actes de sabotage. Le week-end précédant le départ, des bénévoles ont découvert une corde enroulée autour de l'hélice du navire, un incident peu susceptible d'être accidentel. Puis, le dimanche 20 juillet, jour du départ, l'équipage a été choqué par un incident à propos d’une livraison de ce qui était censé être de l'eau potable.

“Le camion envoyé pour livrer de l'eau potable à notre bateau pour nous laver et cuisiner pendant le voyage ne transportait pas d'eau, mais de l'acide sulfurique”, a rapporté la Flottille de la liberté. “Nous avons des raisons de croire qu'il s'agissait de tentatives délibérées visant à nuire à notre équipage et à faire entraver notre mission, mais nous attendons les résultats d'une enquête approfondie”, ont-ils ajouté sur les réseaux sociaux.

Suite à l'expérience des volontaires à bord du Madleen, qui ont été enlevés par l'armée israélienne dans les eaux internationales, emprisonnés, puis expulsés, les passagers du Handala sont bien conscients des risques que comporte leur voyage. Le syndicaliste Christian Smalls, figure clé du mouvement syndical chez Amazon, l'a souligné lundi lors d'une conversation avec le député britannique Jeremy Corbyn. Smalls a exhorté le public à suivre de près la progression du Handala via les réseaux sociaux et le suivi en direct afin d'aider à assurer une certaine protection à l'équipage.

Outre Smalls, six autres citoyens américains se trouvent à bord du navire, ainsi que des journalistes, des professionnels de santé, des syndicalistes et des membres du Parlement français, italien, espagnol, norvégien et d'autres pays. Leurs appels reprennent ceux des équipages précédents : ils appellent leurs gouvernements à prendre position contre le génocide perpétré par Israël à Gaza et à garantir la sécurité de la mission. Comme dans le cas du Madleen, les volontaires soulignent que cette mission est pleinement conforme au droit international, d'où l'urgence pour la communauté internationale d'agir afin d'empêcher toute atteinte à l'intégrité physique des personnes impliquées.

Conformément au principe directeur de la Flottille de la liberté, qui veut que les citoyens ordinaires agissent là où les gouvernements sont défaillants, les passagers du Handala ont motivé leur décision de participer à la mission par la complicité persistante des pays du Nord dans l'agression d'Israël.

“C'est ma façon de prendre position en tant que citoyen américain”, a déclaré Smalls à Corbyn, soulignant que des milliards de dollars provenant des contribuables américains financent la campagne génocidaire d'Israël.

“Nous apportons des aliments pour bébés, des jouets, des médicaments et de l'espoir, non seulement pour Gaza, mais aussi pour l'avenir de nos enfants en Amérique”,

a-t-il ajouté dans un message vidéo diffusé par la Flottille de la liberté.

La mission du Handala est spécifiquement dédiée aux enfants de Gaza, férocement pris pour cible, mutilés et affamés depuis le début de l'assaut israélien il y a 21 mois, et même bien avant.

“Nous naviguons pour les enfants de Gaza, pour les familles qui subissent le blocus, la famine et la boucherie tandis que les gouvernements du monde entier sont complices ou restent les bras croisés”,

a déclaré la Flottille de la liberté dans un communiqué.

*Source : Savage Minds

Traduit par Spirit of Free Speech