France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


L’Italie déploie un deuxième navire de guerre pour escorter la flottille Soumoud

Publié par Gilles Munier sur 26 Septembre 2025, 06:34am

Catégories : #Flottille Sumud, #Gaza, #Netanyahou

Revue de presse : TRT en français (25 septembre 2025)*

L'Italie a envoyé un deuxième navire de la marine pour soutenir la flottille humanitaire internationale, attaquée par des drones alors qu'elle tentait d'acheminer de l'aide à Gaza, a déclaré ce jeudi le ministre de la Défense, Guido Crosetto.

La flottille humanitaire internationale utilise une cinquantaine de bateaux civils pour tenter de briser le blocus naval israélien de Gaza. De nombreux avocats et militants sont à bord.

“Nous avons envoyé un navire et un autre est en route, prêt à toute éventualité”, a déclaré Crosetto lors d'un discours devant la chambre basse du Parlement.

L'Italie a envoyé une première frégate mercredi, quelques heures après que la FGS a déclaré avoir été ciblée par des drones ayant largué des grenades assourdissantes et du poil à gratter, dans les eaux internationales à 30 milles nautiques (56 km) au large de l'île grecque de Gavdos. La FGS a imputé l'attaque à Israël.

*Source : TRT en français

Archives

