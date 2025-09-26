Israël paie un voyage tous frais compris à des journalistes français pour une opération propagande

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration étaient pris en charge par Tel Aviv, à l’exception des billets d’avion de La Croix. / TRT Français

Revue de presse : TRT en français (25 septembre 2025)*

Selon Mediapart, plusieurs journalistes du JDD, Le Figaro, La Croix, L’Express et Marianne ont été invités en Israël, tous frais payés, pour rencontrer des responsables israéliens, qui ont déroulé leur narratif pour influer sur l'opinion française.

Selon des révélations de Mediapart, l’ambassade d’Israël en France a invité plusieurs médias français en juillet dans le pays, tous frais payés, pour rencontrer des responsables israéliens. Cette opération de communication a suscité des débats sur la transparence et la déontologie journalistique.

Du 20 au 24 juillet, cinq rédactions françaises – Le Journal du dimanche, Le Figaro, La Croix, L’Express et Marianne – ont participé à un voyage organisé par l’ambassade d’Israël à Paris.

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration étaient pris en charge par Tel Aviv, à l’exception des billets d’avion de La Croix, qui s’est auto-financé.

Le programme prévoyait la visite de points sensibles : la frontière avec le Liban, la frontière syrienne et le poste de passage de Kerem Shalom.

L’accès à Gaza, annoncé au départ, n’a finalement pas eu lieu. Les participants ont rencontré des hauts gradés de l’armée israélienne, des responsables politiques et des civils soigneusement sélectionnés.

Opération de propagande israélienne

Les journalistes ont eu droit à la propagande israélienne selon laquelle l’armée combat le Hamas et le Hezbollah, qu’elle accuse d’utiliser les civils comme “boucliers humains”.

Selon des témoignages recueillis par Mediapart, certains responsables israéliens ont assumé devant les journalistes que les frappes entraînaient nécessairement des victimes civiles.

*Source : TRT en français