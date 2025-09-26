Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Flottille pour Gaza : l’exécutif français mis sous pression pour protéger les bateaux qui font état d’attaques d’Israël

Publié par Gilles Munier sur 26 Septembre 2025, 07:24am

Catégories : #Flottille mondiale Soumoud, #Macron, #Flottille Sumud

Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot ont été interpellés par des responsables de gauche, mais aussi par les avocats des Français présents à bord.

Par Maxime Dhuin avec AFP  (revue de presse : HuffPost – 25 septembre 2925)*

POLITIQUE - Le gouvernement voit les appels se multiplier. Alors que la flottille pour Gaza a fait état de plusieurs attaques de la part du gouvernement israélien, des voix s’élèvent ce jeudi 25 septembre pour demander à Emmanuel Macron et à Sébastien Lecornu de protéger les ressortissants français à bord. Parmi eux figurent l’actrice Adèle Haenel, les eurodéputées Rima Hassan (LFI) et Mélissa Camara (Les Écologistes) ou le journaliste de L’Humanité Émilien Urbach.

Plusieurs responsables de gauche ont demandé à l’exécutif d’agir pour garantir la sécurité des passagers qui tentent d’acheminer de l’aide humanitaire à Gaza. « Je vous demande solennellement de placer de toute urgence sous protection diplomatique et consulaire les ressortissants français qui voguent vers Gaza », a écrit, dans un courrier adressé au Premier ministre, Fabien Gay, directeur de L’Humanité et sénateur (PCF) de Seine-Saint-Denis.

 « La flottille en route pour Gaza a été attaquée », a dénoncé la patronne de la CGT, Sophie Binet, dans une publication sur X où elle rappelle que « 44 Français font partie de l’expédition » dont le « représentant de la CGT » Cédric Daubère. « Emmanuel Macron il faut agir, maintenant », a interpellé la cheffe du premier syndicat français, « protégez la Global Sumud Flotilla ».

Son message a été repartagé par le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a pour sa part affirmé que « l’honneur du peuple français est représenté par ses parlementaires insoumis », par les « militants humanitaires français présents sur la flottille » et par « ceux qui les soutiennent à terre ». Regrettant le silence de l’Élysée alors que l’Italie et l’Espagne ont annoncé envoyer des navires pour assister, si nécessaire, les embarcations de la flottille, l’insoumis en chef a cinglé : « La France est en mer, pas à l’Élysée. »

La flotte est « pacifique », rappellent les avocats des Français à bord

L’appel à protéger la flottille a aussi été repris ce jeudi par les avocats de membres français de l’équipage, qui ont interpellé l’exécutif « Nous appelons l’État français à assurer, publiquement et effectivement, la protection de nos concitoyens qui naviguent actuellement vers Gaza », ont demandé dans un communiqué transmis à l’AFP Mes Lucie Simon, Anouck Michelin, Raphaël Kempf, Romain Ruiz et Chirinne Ardakani.

L’action de cette flotte est « strictement pacifique, humanitaire et légale », insistent-ils, soulignant que la France est tenue de respecter le droit international humanitaire et de le faire respecter. Elle doit donc « prévenir dès maintenant toute interception illégale de la flottille en exigeant publiquement le respect de la liberté de navigation et l’accès de l’aide humanitaire à la bande de Gaza », ont-ils écrit.

La France, sous peine de voir sa « crédibilité » écornée à l’international, doit aussi « protéger ses ressortissants : toute interception des passagers constituerait un crime de détournement de navire voire, selon les circonstances, de délits de violences volontaires commises sur nos concitoyens à l’étranger, qui relève de la compétence de nos juridictions ».

À leur lettre s’est ajoutée une autre, dont l’AFP a eu connaissance, de l’association Avocats pour la justice au Proche-Orient. Elle demande au président français Emmanuel Macron et à Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, de « faire escorter la flottille par des navires de la marine française », favoriser des livraisons « directes » d’aide humanitaire à Gaza ou encore « adopter immédiatement les sanctions qui s’imposent ».

*Source : HuffPostl

