ASIE/IRAK - Le Patriarche Sako : moins de soixante-dix familles chrétiennes restent à Mossoul

Revue de presse : Agence Fides (26 septembre 2025)*

À Mossoul, autrefois ville multiethnique où vivaient au moins 50 000 baptisés, il y a aujourd'hui moins de 70 familles chrétiennes. Et dans tout le pays, les chrétiens, qui étaient autrefois plus d'un million, sont aujourd'hui moins de 500 000. Ces chiffres ont été présentés par le cardinal irakien Louis Raphael Sako, patriarche de l'Église chaldéenne, lors d'un discours prononcé le 24 septembre à Vienne afin d'exposer aux diplomates et aux politiciens autrichiens la situation actuelle des chrétiens en Irak.

Au cours des deux dernières décennies, a rappelé le patriarche, les communautés chrétiennes d'Irak ont enduré d'immenses souffrances, se trouvant dans une situation de vulnérabilité alors qu'elles représentent « la population originaire du territoire ». La condition des chrétiens a été affaiblie « en raison des conflits fondés sur les différences sectaires, de la présence d'organisations extrémistes telles qu'Al-Qaïda et Daech, des milices et des bandes criminelles, de la discrimination au travail, de la « loi sur le statut personnel » oppressive et de l'islamisation des mineurs ».

De plus, « une milice fondée en 2014 affirme représenter les chrétiens, ce qui n'est pas vrai ». Tous ces facteurs continuent de pousser les chrétiens irakiens à l'exode forcé de leur patrie.

Parmi les mesures à court terme à mettre en œuvre pour freiner l'exode, le patriarche a rappelé l'urgence de « garantir une protection réelle » aux communautés chrétiennes de la plaine de Ninive « en collaborant avec la police fédérale plutôt qu'avec les milices » et la nécessité de « restaurer les propriétés pillées et d'indemniser financièrement les pertes subies », afin de « créer un environnement favorable avec des incitations pour encourager le retour des émigrants chrétiens, en particulier ceux qui résident dans les pays voisins ».



En se tournant vers un avenir plus lointain, le cardinal Sako a réaffirmé la nécessité de favoriser le développement d'un État dans lequel la loi garantirait les prérogatives de chaque citoyen, indépendamment de son appartenance religieuse, en dépassant la mentalité sectaire et la culture tribale; un État fondé sur les principes d'égalité et de citoyenneté, garantis par une « Constitution laïque ». (GV) (Agence Fides 26/9/2025)

*Source : Agence Fides