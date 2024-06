10 ans après le début de l'occupation djihadiste, moins de 50 familles chrétiennes sont retournées à Mossoul

Par Gianni Valente (revue de presse : Agence Fides – 10 juin 2024)*

Mossoul, 10 ans après. C'est le 10 juin 2014 que les miliciens djihadistes de l'État islamique ont réussi à agiter leurs drapeaux noirs dans toute la deuxième ville d'Irak, alors que les troupes gouvernementales se retiraient de la métropole.

Avant l'arrivée des djihadistes, au moins 1 200 familles chrétiennes vivaient à Mossoul.

Mossoul a été reprise à l'État islamique depuis 2017. Depuis, très peu de chrétiens ayant fui sont rentrés chez eux de manière stable. "Il s'agit d'environ 30 à 40 familles, souvent incomplètes. Beaucoup sont des personnes âgées. Plusieurs familles vont et viennent d'autres endroits, elles ne représentent pas une présence stable que l'on peut remarquer", confirme à l'Agence Fides Paul Thabit Mekko, évêque chaldéen d'Alqosh.

On se souvient des jours de la conquête de Mossoul par les djihadistes comme du début d'une période pleine de traumatismes et de douleurs, qui semble avoir profondément changé le profil d'une ville autrefois décrite comme un lieu de coexistence entre différentes communautés religieuses, y compris ce qui est reconnu comme l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde.

Il y a encore vingt ans, Mossoul comptait plus de 100 000 chrétiens, intégrés dans un tissu social où la majorité sunnite coexistait avec les chiites, les yazidis et d'autres minorités. Le nombre de chrétiens a commencé à diminuer après l'intervention militaire menée par les États-Unis qui a conduit à la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Depuis lors, la violence sectaire a augmenté.

En juin, il y a dix ans, de nombreuses familles chrétiennes avaient déjà quitté Mossoul avant la conquête totale de la ville par les miliciens de Daesh. Le 12 juin, l'archevêque chaldéen de Mossoul de l'époque, Amel Shimon Nona, a confirmé à l'Agence Fides que la grande majorité des 1200 familles chrétiennes avaient quitté la ville. Lui et ses prêtres avaient trouvé refuge dans les villages de la plaine de Ninive tels que Kramles et Tilkif, à quelques dizaines de kilomètres de Mossoul. Dans le même temps, Mgr Nona a démenti les rumeurs d'attaques d'églises par des hommes de Daesh. "Notre église dédiée au Saint-Esprit", avait alors déclaré l'archevêque à Fides,"a été saccagée par des bandes de voleurs hier et avant-hier, alors que la ville était prise par Daesh". Mais les familles musulmanes qui vivent dans la zone ont appelé elles-mêmes les miliciens islamistes, qui sont intervenus et ont mis fin aux pillages. Ces mêmes familles musulmanes nous ont téléphoné pour nous dire qu'elles gardaient désormais l'église et qu'elles ne laisseraient pas les pilleurs revenir".

Dans les semaines qui ont suivi, l'exode de milliers de chrétiens de Mossoul s'est poursuivi. Leurs maisons ont été « marquées », au même titre que celles des chiites, comme des habitations susceptibles d'être expropriées par les miliciens et les nouveaux adeptes de l'État islamique. Deux religieuses et trois garçons ont été temporairement saisis par les djihadistes. Puis, en janvier 2015, les miliciens du califat autoproclamé ont expulsé de Mossoul dix chrétiens chaldéens et syriens-catholiques âgés, rassemblés dans des villages de la plaine de Ninive et temporairement hébergés dans la deuxième ville d'Irak, après avoir refusé d'abjurer leur foi chrétienne et de se convertir à l'islam.

Pendant l'occupation djihadiste, Mossoul est devenue la capitale irakienne de l'État islamique. Un an plus tard, en juin 2015, Daesh contrôle un tiers de l'Irak et près de la moitié de la Syrie, menace la Libye et bénéficie de l'affiliation de dizaines de groupes armés au Moyen-Orient et en Afrique.

L'opération militaire mise en place pour mettre fin à la domination djihadiste de Mossoul en 2017 a duré des mois et a connu des phases extrêmement sanglantes.

"Sept ans plus tard, explique à l'Agence Fides l'évêque Paul Thabit Mekko, je crois que plus de 90 % des chrétiens qui ont fui Mossoul n'envisagent pas de revenir. Ce qu'ils ont vu et subi a créé un mur psychologique. Certains ont été chassés, d'autres se sont sentis trahis. Nous ne savons pas si la situation va changer. Aujourd'hui, beaucoup vivent à Ankawa, le quartier d'Erbil habité par les chrétiens, ils se sentent plus en sécurité, il y a plus de possibilités de travailler. Ils ne pensent pas revenir dans une ville qui a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était lorsqu'ils y vivaient. Ils ne la reconnaîtraient pas".

*Source : Agence Fides