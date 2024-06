Début de la campagne pour l’élection présidentielle du 28 juin en Iran

De gauche à droite, Massoud Pezeshkian, Mohammad Baqer Qalibaf, Alireza Zakani, Saïd Jalili, Mostafa Pourmohammadi et Amir-Hossein Qazizadeh Hashemiqui sont les candidats nommés par le ministère iranien de l'Intérieur à la 14e élection présidentielle en Iran. ©ISNA

Revue de presse : presstv (10 juin 2024)*

La campagne pour les prochaines élections présidentielles a officiellement commencé, avec six candidats en lice, destinées à remplacer le défunt président Ebrahim Raïssi.

La campagne a débuté dimanche après que le ministère de l'Intérieur a annoncé une liste de six candidats dont les qualifications ont été approuvées par le Conseil des gardiens de la Constitution.

Elle comprend cinq débats télévisés en direct sur la chaîne de télévision de la République islamique d'Iran (IRIB), et se poursuivra jusqu'à 24 heures avant les élections du 28 juin.

L'inscription aux élections s'est terminée le 3 juin, avec plus de 80 candidats inscrits.

Après la mort en martyr du président Ebrahim Raïssi dans un tragique accident d’hélicoptère le 19 mai, l’Iran s’apprête maintenant à tenir des élections présidentielles anticipées le 28 juin, un an plus tôt que prévu.

Le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe de surveillance des élections composé de 12 membres, a approuvé dimanche les candidatures du président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf ; du député réformiste Masoud Pezeshkian ; de l'ancien négociateur nucléaire Saïd Jalili ; de l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice Mostafa Pourmohammadi ; du chef de la Fondation des martyrs et des anciens combattants Amir Hossein Qazizadeh Hashemi ; et du maire de Téhéran Alireza Zakani.

