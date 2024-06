Les candidats s'inscrivent pour les prochaines élections présidentielles en Iran

L'élection pour remplacer le défunt président iranien Ebrahim Raisi aura lieu le 28 juin.

Revue de presse : The Cradle (2 juin 2024)*

Un grand nombre de candidats se sont officiellement inscrits pour se présenter aux prochaines et très attendues élections présidentielles iraniennes, a rapporté IRNA le 2 juin.

L'élection est prévue pour le 28 juin et élira un nouveau président pour remplacer Ebrahim Raisi, décédé dans un tragique accident d'hélicoptère le mois dernier avec le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et six autres personnes.

La période d'inscription de cinq jours a débuté le 30 mai et se terminera le 3 juin. Les candidats présentent brièvement leur programme de campagne au siège de l'élection lors de leur inscription.

La loi iranienne exige que les candidats soient âgés de 40 à 75 ans, soient titulaires d'au moins une maîtrise et aient quatre ans d'expérience dans l'administration publique ou dans des domaines connexes.

Les candidats doivent être examinés et approuvés par le Conseil des Gardiens, un panel de 12 membres composé de religieux et de juristes.

La liste définitive des candidats sera publiée le 11 juin.

Les campagnes présidentielles débuteront le lendemain et se poursuivront jusqu'au 27 juin, ce qui donnera aux candidats deux semaines pour présenter leur programme aux électeurs iraniens.

Les candidats inscrits sont :

Mahmoud Ahmadinejad, qui a été président de l'Iran pendant deux mandats successifs de 2005 à 2013

Ahmad Rasoulinejad, ancien député

Masoud Pezeshkian, député représentant la ville de Tabriz

Vahid Haghanian, assistant du guide suprême Ali Khamenei et ancien commandant du Corps de la Garde républicaine islamique (CGRI).

Alireza Zakani, maire de Téhéran

Saeed Jalili, l'ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale

Mostafa Kavakebian, secrétaire général du parti Mardomsalari (démocrate)

Ali Larijani, l'ancien président du parlement

Habibollah Dahmardeh, gouverneur des provinces du Sistan-Baloutchistan, du Lorestan et de Kerman

Mohammad-Reza Mirtajodini, ancien vice-président chargé des affaires parlementaires

Zohreh Elahian, membre du Parlement iranien de 2008 à 2012 et de 2020 à 2024

L'élection présidentielle arrive à un moment critique, alors que le pays continue de faire face aux sanctions économiques américaines et au conflit en cours entre l'Axe de la Résistance (Iran, Hezbollah, Hamas, Ansarallah et Résistance islamique en Irak) d'une part et Israël. et les États-Unis d'autre part.

Le Tehran Times note : « Cette élection représente un moment critique pour l'Iran, offrant une opportunité de redéfinir sa politique intérieure et internationale et de relever des défis complexes, tels que les sanctions économiques et les tensions régionales. »

*Source : The Cradle

Traduction avec Google