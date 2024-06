Pourquoi de nombreux Premiers ministres israéliens changent-ils leur nom de famille ?

Par Yoann (revue de presse : Le média en 4-4-2 – 10 juin 2024)*

Saviez-vous que de nombreux Premiers ministres israéliens ont modifié leur nom d’origine ? Cette pratique, qui vise souvent à renforcer le lien avec la région, est répandue chez les Israéliens d’origine européenne.

Parmi les exemples les plus notables, on trouve David Ben Gourion, Premier ministre de 1948 à 1954 et de 1955 à 1963. D’origine polonaise, son nom d’origine était Grün, qu’il a modifié pour le rendre plus conforme à l’identité juive et moyen-orientale. Benjamin Netanyahou, quant à lui, est né sous le nom de Mileikovsky, petit-fils de Nathan Mileikovsky, un rabbin et militant politique sioniste.

D’autres Premiers ministres ont également suivi cette tendance. Moshe Sharett, en fonction de 1954 à 1955, avait pour nom d’origine Shertok. Levi Eshkol, d’origine ukrainienne et Premier ministre de 1963 à 1969, avait comme nom d’origine Shkolnik. Yigal Allon, un général et homme d’État israélien, est né sous le nom de Paikovitch. La liste est longue !

Cette pratique de changement de nom soulève des questions sur l’identité et l’appartenance. Bien que diverses personnes vivent au Levant, y compris des individus à la peau claire, les gouvernements israéliens ont souvent été dirigés par des Ashkénazes, des juifs d’Europe de l’Est qui ne sont pas originaires de cette région.

Bien que le changement de nom puisse être perçu comme un moyen de renforcer le lien avec la région et l’identité juive, cette pratique soulève également des questions sur l’authenticité et la légitimité des dirigeants israéliens. En effet, en modifiant leur nom d’origine, ces derniers peuvent être perçus comme cherchant à se détacher de leur passé et de leur héritage culturel, voire à cacher leur véritable identité. De plus, cette pratique peut être perçue comme une forme d’appropriation culturelle, dans la mesure où les dirigeants israéliens d’origine européenne cherchent à se faire passer pour des juifs moyen-orientaux, alors que les Palestiniens, qui vivent dans la région depuis des millénaires, sont souvent marginalisés et privés de leurs droits.

*Source : Le Média en 4-4-2