«Nul doute qu’ils attaqueront» : Max Blumenthal rencontre le président iranien à New York

Par Max Blumenthal (revue de presse : Réseau international - 30 septembre 2025)*

Le 24 septembre 2025, le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé en retard à une réunion avec des personnalités anti-guerre américaines en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Il arrivait d’un tête-à-tête fatidique avec Emmanuel Macron, où il avait tenté d’amadouer son homologue français pour qu’il autorise l’expiration de l’accord nucléaire JCPOA sans instituer de sanctions «snapback». Le lobbying de Pezeshkian fut infructueux ; les Européens avaient déjà décidé d’intensifier la guerre économique contre Téhéran. Pendant ce temps, Israël se prépare à une autre attaque contre l’Iran avec le soutien américain pratiquement garanti.

«Nul doute qu’ils attaqueront l’Iran. Et nous nous défendrons vigoureusement», a déclaré Pezeshkian à son auditoire d’environ 25 journalistes, militants et analystes de groupes de réflexion anti-guerre réunis dans une salle de conférence d’un hôtel du centre-ville de Manhattan. Une équipe de démineurs camouflée surveillait à l’extérieur de la salle, tandis que des agents fédéraux à l’air sinistre arpentaient les couloirs.

La session comprenait deux séries de questions et de commentaires des participants, avec deux séries de réponses de Pezeshkian. Le format se prêtait à des réponses généralisées, certaines des questions les plus pointues semblant perdues au cours de la traduction.

J’ai ouvert la première série en faisant référence à un discours prononcé la veille par le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dans lequel il qualifiait les négociations avec les États-Unis de quelque chose «qu’aucune nation honorable ne ferait jamais, et qu’aucun homme d’État avisé n’approuverait jamais».

«Accepter des négociations sous de telles menaces signifierait que la République islamique d’Iran est sensible à l’intimidation. Si nous devions négocier sous de telles menaces, cela signifierait que nous tremblerions et nous nous rendrions chaque fois que nous serions menacés», a proclamé Khamenei.

J’ai demandé à Pezeshkian si ces déclarations reflétaient le point de vue de son administration et s’il pensait que Trump avait exploité le dernier cycle de négociations nucléaires pour attirer les dirigeants iraniens dans un faux sentiment de sécurité qui les rendait vulnérables à l’attaque non provoquée d’Israël.

À la suite d’une batterie de questions de la part d’autres participants, le président iranien a fustigé les tactiques diplomatiques de Trump : «Ce n’était pas une négociation, c’était un ordre», a-t-il déclaré.

«Quelqu’un aurait dû enregistrer ce que [l’envoyé de Trump au Moyen-Orient] Steve Witkoff a dit», a poursuivi Pezeshkian. «Il nous dit une chose et tout à coup il retourne à Washington et dit autre chose. Comment peut-on négocier avec quelqu’un comme ça ?»

Pezeshkian a fait référence à un livre qui, selon lui, articule la nature fondamentalement destructrice de la politique étrangère américaine. Intitulé «Making Endless War», le volume est une compilation d’essais analysant la guerre du Vietnam et les conflits israélo-arabes qui soutiennent que les guerres pour les ressources et le contrôle géopolitique sont devenues une composante permanente de la diplomatie américaine d’après-guerre.

Assis à côté de Pezeshkian se trouvait son ministre des Affaires étrangères, Abbas Aragchi. Visiblement fatigué par des jours de querelles sur les sanctions snapback, Aragchi a rappelé comment Israël avait fait détonner un explosif à l’intérieur de l’installation nucléaire de Natanz en 2018, détruisant quelque 4000 centrifugeuses. Comme l’Iran a augmenté ses niveaux d’enrichissement en représailles, il a souligné qu’il poursuivait quand même les négociations qu’Israël avait cherché à saboter.

Même aujourd’hui, a déclaré Aragchi, «Nous sommes prêts à faire preuve de souplesse si nous pouvons obtenir des mesures appropriées en retour».

Pourtant, le ministre des Affaires étrangères et son équipe quitteront New York sans aucune concession de la part des Européens. Les sanctions snapback étaient déjà «une affaire conclue», selon Macron.

Pour les dirigeants iraniens, l’intransigeance de l’Occident a donné à Israël le feu vert pour une autre attaque. Mais Pezeshkian a noté que la société iranienne était plus forte après la guerre de 12 jours en juin dernier. «La dernière attaque a apporté l’unité», a-t-il insisté. «Les Iraniens se sont opposés au changement de régime même s’ils n’étaient pas d’accord avec la révolution. Même les gens qui nous critiquent, ces gens ont soutenu nos militaires».

Pointant l’assaut effronté d’Israël à l’intérieur du Qatar en septembre, où il a essayé et échoué d’assassiner toute l’équipe de négociation du Hamas, Pezeshkian a prédit : «La cohésion augmentera dans toute la région parce que nos voisins reconnaissent que personne n’est en sécurité maintenant».

Lors de l’assaut d’Israël contre l’Iran, le président a échappé de justesse à une tentative d’assassinat. «Il est prévu que s’ils m’éliminent» quand Israël attaquera à nouveau, «nous avons préparé cinq à six niveaux de renouvellement».

Jurant que la République islamique était prête à toutes les éventualités, Pezeshkian a émis une note confiante : «L’Iran n’est pas Gaza. L’Iran n’est pas le Liban. L’Iran n’est pas la Syrie. L’Iran est quelque chose de différent».

*Source : Réseau international via Le Saker Francophone

Version originale : The Grayzone

Lire aussi, par Max Blumenthal sur France-Irak Actualité :

Le patron de l’AIPAC vante son emprise sur les États-Unis