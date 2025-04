L’armée israélienne organise des “randonnées” pour colons juifs en Syrie occupée

Par la rédaction de The Cradle (4 avril 2025)*

Le leader des colons israéliens, Bezalel Smotrich, a déclaré que son objectif est d'étendre les frontières du “Grand Israël” jusqu'à Damas.

L'armée israélienne organise des randonnées pour les civils à l'intérieur du territoire syrien récemment occupé durant les prochaines vacances de Pâques, selon les médias israéliens.

Les visites, coordonnées par le Commandement Nord et la 210e Division de l'armée israélienne, en collaboration avec le groupe “Friends on Excursions”, bénéficient du soutien du Conseil des colonies du plateau du Golan et de l'Autorité israélienne de la nature et des parcs.

Les participants, qui doivent être titulaires des permis spéciaux, seront escortés par des troupes israéliennes alors qu'ils s'aventureront jusqu'à 2,5 kilomètres en territoire syrien, près du village de Maaraba. Les visites comprennent notamment Wadi al-Ruqad (un affluent du fleuve Yarmouk), le tunnel ferroviaire du Hedjaz et les fermes de Chebaa, une bande contestée de territoire libanais occupée par Israël au pied du mont Hermon.

Bien que les inscriptions soient closes, l'armée a déclaré que d'autres visites pourront être proposées en fonction des conditions de sécurité. Ces excursions marquent la première présence civile israélienne dans les zones de Syrie récemment envahies par les forces israéliennes après la chute du président syrien Bachar al-Assad en décembre.

Ces derniers mois, Israël a intensifié ses frappes aériennes sur les bases militaires syriennes et a franchi la zone tampon démilitarisée du plateau du Golan, occupant des zones stratégiques comme le mont Hermon, en violation de l'accord de désengagement de 1974. Les premiers dispositifs de sécurité israéliens prévoyaient une zone démilitarisée de 15 km et une zone d'influence plus large de 60 km à l'intérieur de la Syrie.

Depuis, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé à la démilitarisation complète du sud de la Syrie, déclarant que les troupes israéliennes vont rester indéfiniment dans la zone tampon du Golan et sur le mont Hermon pour bloquer l'accès de l'armée syrienne au sud de Damas. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a ouvertement exprimé son soutien à l'expansion des frontières d'Israël au-delà des territoires palestiniens, laissant entendre qu'il ambitionne un “Grand Israël” englobant des parties des pays arabes voisins, y compris jusqu'à Damas.

Dans un documentaire français, ‘Israël : les extrémistes au pouvoir’, Smotrich se prononce en faveur d'un État juif régi par des valeurs juives et sourit lorsqu'on lui demande si la souveraineté israélienne doit s'étendre au-delà du Jourdain.

Il fait référence à une prophétie biblique selon laquelle Jérusalem “s'étendra jusqu'à Damas”. Alors que le gouvernement israélien maintient son objectif officiel de vaincre le Hezbollah, les commentaires de Smotrich - et le soutien des colons - soulèvent des inquiétudes quant aux intentions expansionnistes plus larges en Syrie, au Liban, en Jordanie et au-delà.

*Source : The Cradle