Le Hezbollah fait son retour

Par Moon of Alabama (revue de presse : Réseau international – 10 octobre 2024)*

Les sionistes espéraient que leurs tactiques terroristes consistant à faire exploser des téléavertisseurs et à bombarder les dirigeants du Hezbollah au Liban entraveraient ou diminueraient la capacité de combat de son ennemi.

Cet espoir était cependant en vain. Le Hezbollah, comme son allié du Hamas à Gaza, a été construit pour continuer son travail malgré de tels incidents.

Aujourd’hui, Naim Qassem, le chef adjoint du Hezbollah est apparu dans une émission et a déclaré que le Hezbollah restait pleinement opérationnel :

«Dans son allocution, Qassem a déclaré «Nous tirons des centaines de roquettes et des dizaines de drones. Un grand nombre de colonies et de villes sont sous le feu de la résistance». Il a souligné que la haute direction du Hezbollah reste active et que les postes des commandants tués ont été pourvus, affirmant : «Nous n’avons aucun poste vacant»».

À quel point il est inutile de tuer le leadership d’un ennemi a également été démontré à Gaza :

«Un aperçu de ce qui se passe réellement à Gaza a été offert par la dernière annonce d’Israël selon laquelle il avait tué trois hauts responsables du Hamas – Rawhi Mushtaha, chef du gouvernement et premier ministre de facto ; Sameh al-Siraj, qui détenait le portefeuille de la sécurité au sein du bureau politique du Hamas ; et Sami Oudeh, commandant du Mécanisme général de sécurité du Hamas.

La frappe aérienne a eu lieu il y a trois mois, et personne n’avait remarqué leur absence. C’est parce que le Hamas a continué à fonctionner indépendamment de ces dirigeants, vivants ou morts.

Dans le passé, les assassinats avaient conduit à une période d’incertitude pour le Hamas. Cela s’est produit après l’assassinat d’Abdel Aziz al-Rantisi en 2004. Mais cela ne marche pas aujourd’hui et cela ne marche pas non plus avec cette génération de combattants».

Hier, le Hezbollah a tiré cinq missiles sur la ville portuaire de Haïfa. Aujourd’hui, 100 autres missiles ont suivi, en réponse au bombardement israélien de la banlieue de Beyrouth.

Israël a engagé plusieurs divisions pour envahir le sud du Liban. La distance qu’ils ont réussi à franchir par rapport à la frontière est encore mesurée en quelques mètres.

Le département de guerre médiatique du Hezbollah est de retour : le commandement et le contrôle sont pleinement opérationnels. Les missiles et les drones sont filmés au fur et à mesure de leur lancement. Cela signifie que l’opération Ridwan sera filmée pendant qu’ils affrontent les Israéliens, afin de restaurer le moral des partisans de la résistance contre les envahisseurs.

Hier, des missiles venant de Gaza, d’Irak et du Yémen visaient Tel-Aviv. Aujourd’hui, le Hezbollah a également tiré des missiles. Chacune de ces attaques provoquera une alarme aérienne. Les gens interrompront leur travail et iront dans des bunkers. La défense aérienne d’Israël épuisera ses munitions et certains missiles passeront à travers et atteindront leurs cibles.

Combien de temps la société israélienne supportera-t-elle un tel stress ?

«Le Commandement du Front intérieur de Tsahal a publié des directives plus strictes pour plusieurs villes proches de Haïfa, ce qui empêchent les écoles de fonctionner.

Les écoles ne pourront pas ouvrir à Kiryat Ata, Kiryat Bialik, Kiryat Yam et Kiryat Motzkin, selon les dernières directives. Les écoles resteront ouvertes à Haïfa même, à condition qu’un abri antiaérien puisse être atteint assez rapidement.

Ce changement intervient après que le Hezbollah a tiré 105 roquettes sur la région de Haïfa ce matin».

Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a exhorté le peuple libanais à se soulever contre le Hezbollah. Cela doit signifier que la guerre ne se déroule pas comme il l’espérait. Il n’y a aucune chance qu’un tel soulèvement se produise.

Le 1er octobre, quelque 200 missiles iraniens ont touché des cibles militaires en Israël. Les vidéos accessibles au public montrent des dizaines de frappes sur une base aérienne avec des hangars et des avions touchés. Les dégâts sur les autres cibles sont toujours soumis à la censure. Mais il est évident que la plupart des missiles iraniens ont traversé les défenses aériennes israéliennes et ont touché les cibles visées.

Alors qu’Israël a déclaré qu’il riposterait pour se venger de la frappe, il ne l’a pas encore fait. Il est probable qu’il redoute la réponse que l’Iran déclencherait contre lui.

Il y a des milliers de missiles cachés dans des sites iraniens bien protégés qui visent des éléments dont Israël a besoin pour fonctionner. Ses réseaux électriques, ses raffineries, ses ports et ses aéroports sont tous ciblés et seraient touchés.

Ce sera une longue guerre et Israël, qui l’a étendue et intensifiée autant que possible, n’y est pas préparé.

*Source : Réseau international

Version originale : Moon of Alabama