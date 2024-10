Stop génocide : Appel à rassemblement ce samedi 12 octobre à Paris

Communiqué : EuroPalestine (10 octobre 2924)*

Les médias français se taisent mais c’est un terrible carnage auquel se livre le régime fasciste israélien dans la bande de Gaza. Depuis 5 jours, l’aviation pilonne sans discontinuer le Nord de Gaza où toute la population est assiégée, et ses hôpitaux vidés de force. Le bilan dans la bande de Gaza, en moins d’une semaine, est de 120 tués, et plus du double de blessés, dont de nombreux enfants, femmes et personnes âgées.

Il n’y a plus aucun refuge, car le centre, Deir El Balah et Nuseirat sont également bombardés, de même que Khan Younès et Rafah, surpeuplés de tentes au sud de la bande de Gaza.

Et c’est aussi la terreur en Cisjordanie, et dans les prisons israéliennes où sont détenus arbitrairement plus de 10.000 Palestiniens.

Netanyahou promet aux Libanais, également bombardés, qu’ils vont subir le même sort que Gaza s’ils ne « se débarrassent pas du Hezbollah », qui, rappelons-le, n’est pas un groupuscule armé, mais un parti avec des députés au parlement, attaché à la liberté du Liban et de la Palestine.

Nos dirigeants, à commencer par le gouvernement français, portent une très lourde responsabilité dans le génocide en cours. Voici un an qu’ils prodiguent un soutien militaire, économique, diplomatique et moral aux génocidaires israéliens.

Nous sommes directement concernés, et nous ne pouvons pas accepter des décisions dramatiques qui vont à l’encontre de tout le droit international et de la volonté de la population.

Si la France, qui joue un rôle important en Europe (premier partenaire commercial d’Israël), avait pris des sanctions contre Israël, Netanyahou ne pourrait pas se permettre de perpétrer ce terrible génocide.

Macron a montré son mépris pour le peuple français à l’issue des élections anticipées qu’il a provoquées. Leur résultat ne lui a pas plu. Qu’à cela ne tienne, il a formé un gouvernement encore plus réactionnaire, et encore plus éloigné des demandes populaires.

Combien de temps allons-nous accepter ce mépris, cette négation de l’idée même de démocratie, et le meurtre sous nos yeux de centaines de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants, avec l’appui de nos gouvernants ?

Nous devons refuser de nous taire. LE SILENCE TUE.

Les étudiants montrent à nouveau la voie. Nous ne devons pas les laisser seuls.

Nous vous donnons rendez-vous ce

SAMEDI 14 OCTOBRE À 15 H À LA FONTAINE DES INNOCENTS À PARIS

(Métro Châtelet-Les Halles)

Pour réclamer des sanctions contre Israël, seules à même de faire cesser le génocide en cours. Il y va de notre humanité.

*Source : CAPJPO-Europalestine