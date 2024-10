La chute d'Israël

Par Scott Ritter (revue de presse: Consortium News – 8 octobre 2024)*

Nous l'avons précédemment écrit à propos de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la qualifiant de « raid militaire le plus réussi de ce siècle ».

J’ai décrit l’action du Hamas comme une opération militaire, tandis qu’Israël et ses alliés l’ont qualifiée d’action terroriste de l’ampleur de ce qui s’est passé contre les États-Unis le 11 septembre 2001.

« La différence entre les deux termes », ai-je noté,

« C’est le jour et la nuit : en qualifiant les événements du 7 octobre d’actes terroristes, Israël transfère la responsabilité des pertes énormes de ses services militaires, de sécurité et de renseignement sur le Hamas. Si Israël devait, cependant, reconnaître que ce que le Hamas a fait était en fait un raid – une opération militaire – alors la compétence des services militaires, de sécurité et de renseignement israéliens serait remise en question, tout comme le serait la direction politique chargée de superviser et de diriger leurs opérations. »

Le terrorisme emploie des stratégies qui visent à obtenir la victoire par l’usure et l’intimidation, afin d’affaiblir l’ennemi et de créer chez lui un sentiment d’impuissance. Les terroristes évitent par nature les conflits existentiels décisifs, mais préfèrent mener une bataille asymétrique qui oppose leurs forces aux faiblesses de leurs ennemis.

La guerre qui secoue le Levant depuis le 7 octobre 2023 n’est pas une opération antiterroriste traditionnelle. Le conflit entre le Hamas et Israël s’est transformé en un conflit entre Israël et le soi-disant axe de résistance impliquant le Hamas, le Hezbollah, Ansarullah (les Houthis du Yémen), les Forces de mobilisation populaires, c'est-à-dire les milices d'Irak, de Syrie et d'Iran. Il s'agit d'une guerre régionale sous toutes ses formes, qui doit être considérée comme telle.

Le stratège prussien Carl von Clausewitz a noté dans son ouvrage classique, Sur la guerre, que « la guerre n’est pas simplement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une continuation des relations politiques, une mise en œuvre de celles-ci par d’autres moyens ».

D’un point de vue purement militaire, le raid du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 était un engagement relativement mineur, impliquant quelques milliers de combattants de chaque côté.

En tant qu’événement géopolitique mondial, il n’a cependant pas d’équivalent contemporain.

Le raid du Hamas a déclenché un certain nombre de réponses diverses, dont certaines étaient intentionnelles, comme celle visant à attirer les forces de défense israéliennes à Gaza, où elles se retrouveraient piégées dans une guerre éternelle qu'elles ne pourraient pas gagner, déclenchant la double doctrine israélienne régissant la réponse militaire à la prise d'otages, la « doctrine Hannibal » et la pratique israélienne de punition collective, la « doctrine Dahiya ».

Ces deux doctrines montrent l’armée israélienne aux yeux du monde comme l’antithèse de « l’armée la plus morale du monde » en exposant l’intention meurtrière ancrée dans l’ADN de l’armée israélienne, une propension à la violence contre des innocents qui définit la manière israélienne de faire la guerre et, par extension, la nation israélienne.

Avant le 7 octobre 2023, Israël était parvenu à dissimuler sa véritable nature au monde extérieur, en convainquant tout le monde, à l’exception d’une poignée d’activistes, que ses actions visant les « terroristes » étaient proportionnées et humaines.

Aujourd’hui, le monde connaît Israël comme l’État d’apartheid génocidaire qu’il est en réalité.

Les conséquences de cette nouvelle Lumière mondiale sont manifestes.

Changer le « visage du Moyen-Orient »

Le président Joe Biden, le 9 septembre 2023, lors du sommet du G20 en Inde, a annoncé une initiative politique majeure, Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, ou IMEC, un projet de corridor ferroviaire, maritime, de pipeline et de câble numérique reliant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde.

Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, commentant l'annonce de Biden, a qualifié l'IMEC de « projet de coopération qui est le plus grand de notre histoire" qui " nous conduit vers une nouvelle ère d'intégration et de coopération régionale et mondiale, sans précédent et unique dans sa portée ", ajoutant qu'elle " concrétisera une vision de plusieurs années qui changer le visage du Moyen-Orient et d’Israël. »

Mais parce que le monde considère désormais Israël comme une entreprise criminelle, l'IMEC cherche par tous les moyens à être pas plus — le plus grand projet de coopération de l’histoire israélienne, qui aurait pu changer le Moyen-Orient, ne verra probablement jamais le jour.

D’une part, l’Arabie saoudite, un acteur clé du projet, ayant investi 20 milliards de dollars dans celui-ci, affirme qu’elle ne le fera pas. normaliser les relations avec Israël, nécessaire au projet, jusqu'à ce que les guerres se terminent et qu'un État palestinien soit reconnu par Israël, quelque chose qui, selon le vote de la Knesset plus tôt cette année, n'arriverait jamais.

La disparition de l’IMEC n’est qu’une partie du coup économique de 67 milliards de dollars qu’Israël a subi depuis le début du conflit à Gaza.

Le tourisme a chuté de 80 pour cent. Le sud port d'Eilat Le marché du travail israélien ne fonctionne plus en raison de la campagne anti-navigation menée par les Houthis dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. La stabilité de la main-d’œuvre a été perturbée par le déplacement de dizaines de milliers d’Israéliens de leurs foyers en raison des attaques du Hamas et du Hezbollah, ainsi que par la mobilisation de plus de 300,000 XNUMX réservistes. Tout cela se combine pour créer une tempête parfaite de problèmes destructeurs pour l’économie, qui affligeront Israël tant que le conflit actuel se poursuivra.

En fin de compte, si rien n’est fait, Israël est confronté à un effondrement économique. Les investissements sont en baisse, l’économie se contracte et la confiance dans l’avenir économique s’est évaporée. En bref, Israël n’est plus un endroit idéal pour prendre sa retraite, élever une famille, travailler… ou vivre. Le « pays où coulent le lait et le miel » de la Bible, s’il a jamais existé, n’existe plus.

C’est un problème existentiel pour Israël.

Pour qu’il y ait une « patrie juive » viable, les données démographiques exigent qu’il y ait une majorité juive perceptible en Israël. Il y a un peu moins de 10 millions de personnes vivant en Israël. Environ 7.3 millions sont juifs et 2.1 millions sont arabes (les autres minorités sont des druzes et d’autres minorités non arabes).

On compte environ 5.1 millions de Palestiniens sous occupation, ce qui laisse une répartition à peu près égale entre Arabes et Juifs. On estime que 50 50 Israéliens possèdent la double nationalité avec un pays de l'UE, tandis que plus de 350,000 200,000 possèdent la double nationalité avec les États-Unis.

De même, de nombreux Israéliens d’origine européenne peuvent facilement demander un passeport en prouvant simplement qu’eux-mêmes, leurs parents ou même leurs grands-parents résidaient dans un pays européen. 1.5 million d’Israéliens sont d’origine russe, et nombre d’entre eux possèdent un passeport russe valide.

Bien que les principales raisons du maintien de ce statut de double citoyenneté soient pratiques et économiques, beaucoup considèrent le deuxième passeport comme « une police d’assurance » – un endroit où se réfugier si la vie en Israël devient intenable.

La vie en Israël est sur le point de devenir intenable.

S'échapper d'Israël

Israël avait déjà souffert de un problème d'émigration croissant En raison de leur mécontentement à l’égard des politiques du gouvernement Netanyahou, quelque 34,000 2023 Israéliens ont quitté définitivement Israël entre juillet et octobre XNUMX, principalement pour protester contre les réformes judiciaires mises en œuvre par Netanyahou.

Alors qu’il y a eu un pic d’émigration immédiatement après les attentats du 7 octobre 2023 (quelque 12,300 2024 Israéliens ont émigré définitivement dans le mois qui a suivi l’attaque du Hamas), le nombre d’émigrants permanents en 30,000 était d’environ XNUMX XNUMX, en baisse par rapport à l’année précédente.

Mais aujourd’hui, Israël est bombardé presque quotidiennement par des drones à longue portée, des roquettes et des missiles tirés par le Hezbollah, les milices irakiennes et les Houthis au Yémen. L’attaque de missiles balistiques iraniens du 1er octobre a clairement démontré à tous les Israéliens qu’il n’existe aucune défense viable contre ces attaques.

De plus, si le conflit israélo-iranien continue de s’intensifier (et Israël a promis des représailles de proportions immenses), l’Iran a indiqué qu’il détruirait les infrastructures critiques d’Israël – centrales électriques, usines de dessalement de l’eau, centres de production et de distribution d’énergie – en bref, Israël cessera de pouvoir fonctionner comme un État-nation moderne.

À ce stade, les polices d’assurance seront encaissées, car des centaines de milliers d’Israéliens détenteurs de passeports doubles voteront avec leurs pieds. La Russie a déjà demandé à ses citoyens de partir. Et si des millions d’autres Israéliens qui remplissent les conditions pour obtenir un passeport européen choisissent d’exercer cette option, Israël sera confronté à son pire cauchemar : une chute vertigineuse de la population juive qui ferait pencher la balance démographique de manière décisive en faveur des non-juifs, rendant caduque l’idée d’une patrie exclusive pour les Juifs.

Israël devient rapidement insoutenable, à la fois en tant que concept (le monde se lasse rapidement de la réalité génocidaire du sionisme) et en pratique (c’est-à-dire en raison de l’effondrement économique et démographique).

L'évolution du point de vue des États-Unis

Telle est la réalité actuelle d’Israël : en un an, il est passé du statut de « pays qui changeait le visage du Moyen-Orient » à celui de paria intenable dont le seul salut est le fait qu’il bénéficie du soutien continu des États-Unis pour le soutenir militairement, économiquement et diplomatiquement.

Et c'est là que réside le hic.

Ce qui rendait Israël attractif aux yeux des États-Unis – l’avantage stratégique d’une enclave juive pro-américaine dans un océan d’incertitudes arabes – n’est plus aussi solide qu’auparavant. La guerre froide est révolue depuis longtemps et les avantages géopolitiques tirés des relations américano-israéliennes ne sont plus évidents.

L’ère de l’unilatéralisme américain est en train de disparaître, remplacée rapidement par une multipolarité dont le centre de gravité se situe à Moscou, Pékin et New Delhi. Alors que les États-Unis s’adaptent à cette nouvelle réalité, ils se trouvent engagés dans une lutte pour conquérir les cœurs et les esprits du « Sud global », c’est-à-dire le reste du monde en dehors de l’UE, de l’OTAN et d’une poignée de pays pro-occidentaux du Pacifique.

La clarté morale que les dirigeants américains cherchent à apporter sur la scène internationale est considérablement obscurcie par leur soutien inconditionnel et continu à Israël.

Dans ses actions postérieures au 7 octobre 2023, Israël s’est auto-identifié comme un État génocidaire totalement incompatible avec toute notion de droit international ou avec les préceptes fondamentaux de l’humanité.

Même certains survivants de l’Holocauste reconnaissent que l’Israël moderne est devenu la manifestation vivante du mal même qui a servi de justification à sa création : l’idéologie brutalement raciste de l’Allemagne nazie.

Israël est l’anathème de tout ce que représente la civilisation moderne.

Le monde prend progressivement conscience de cette réalité.

Il en va de même pour les États-Unis.

Pour l’instant, le lobby pro-israélien monte une action d’arrière-garde, jetant tout son poids derrière les candidats politiques dans une tentative désespérée d’acheter le soutien continu de leurs bienfaiteurs américains.

Mais la réalité géopolitique veut que les États-Unis ne se suicident pas au nom d’un État israélien qui a perdu toute légitimité morale aux yeux de la majeure partie du monde.

Le soutien américain à Israël a des conséquences économiques, notamment en raison de l’attraction gravitationnelle accrue du forum BRICS, dont la liste croissante de membres et de ceux qui souhaitent y adhérer se lit comme un who’s who des nations fondamentalement opposées à l’État israélien.

La crise sociale et économique qui s’aggrave aujourd’hui aux États-Unis va créer une nouvelle réalité politique dans laquelle les dirigeants américains seront contraints par les réalités électorales de s’attaquer aux problèmes qui se manifestent sur le sol américain.

Le jour où le Congrès pourra allouer des milliards de dollars sans poser de questions à des guerres d’outre-mer, y compris celles impliquant Israël, touche à sa fin.

Le célèbre adage de l'agent politique James Carville, « C'est l'économie, idiot », résonne aussi fortement aujourd'hui qu'à l'époque où il l'a écrit en 1992. Pour survivre économiquement, l'Amérique devra ajuster ses priorités nationales et internationales, exigeant la conformité non seulement à la volonté du peuple américain, mais aussi à un nouvel ordre international fondé sur le droit qui rejette en grande partie le génocide israélien en cours.

Outre les sionistes purs et durs qui résisteront dans « l’establishment » non élu de la fonction publique, du monde universitaire et des médias de masse, les Américains graviteront vers une nouvelle réalité politique où le soutien inconditionnel à Israël ne sera plus accepté.

Ce sera la goutte d’eau qui fera déborder le vase pour Israël.

Le rejet mondial du génocide, la résistance soutenue de l’« axe de résistance » mené par l’Iran, l’effondrement économique et le réalignement des priorités américaines aboutiront à la nullité d’Israël en tant qu’entité politique viable. Le calendrier de cette nullité est dicté par le rythme de l’effondrement de la société israélienne – cela pourrait se produire en un an ou au cours de la prochaine décennie.

Mais cela arrivera.

La fin d'Israël.

Et tout a commencé le 7 octobre 2023, le jour qui a changé le monde.

Scott Ritter est un ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis qui a servi dans l'ex-Union soviétique pour mettre en œuvre des traités de contrôle des armements, dans le golfe Persique lors de l'opération Tempête du désert et en Irak pour superviser le désarmement des armes de destruction massive. Son livre le plus récent est Le désarmement à l’époque de la perestroïka, publié par Clarity Press.

*Source: Consortiumnews