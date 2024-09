Que Dieu maudisse celui qui a réveillé la Ligue arabe endormie

162ème réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe,

au Caire, le 10 septembre 2024 (source photo compte X Turkish MFA)

Par Wael Qandil (revue de presse : ISM-France - 13 septembre 2024)*

Il aurait été préférable pour la cause palestinienne, et pour toutes les autres causes arabes, que la Ligue arabe reste dans son profond « sommeil », et demeure attachée à sa position stratégique sur l’agression sioniste contre le peuple palestinien après le 7 octobre 2023. Cette position a été établie sur le principe d’observer et de suivre, tout en essayant de montrer une certaine sympathie romantique sans prétendre pouvoir faire quoi que ce soit.

Cependant, en retroussant ses manches mardi et en organisant une réunion appelée le Sommet des ministres arabes des Affaires étrangères, coïncidant avec le massacre d’Al-Mawasi commis par l’occupation à l’aube, la veille, avec de lourdes bombes qui ont créé un énorme trou dans lequel des familles palestiniennes entières de Khan Yunis ont été enterrées, la Ligue arabe s’est mise dans une position peu enviable. Les regards des Palestiniens et des Arabes étaient tournés vers la réunion ministérielle, dans l’attente d’une décision ou d’une déclaration dans laquelle les Arabes diraient qu’ils sont Arabes et définiraient l’ennemi comme tel.

Au lieu de cela, la réunion s’est terminée par des phrases encore plus faibles et moins convaincantes que celles qui les avaient précédées dans des déclarations similaires. Il est regrettable que le secrétaire général ait annoncé, lors d’une conférence de presse finale, dans une démonstration d’extrême maladresse et de superficialité, que c’était la Journée de la Palestine et que ce serait le thème central de la réunion à laquelle participeraient le ministre turc des Affaires étrangères et le représentant de l’UE, en particulier lorsque la conclusion de la réunion, telle qu’annoncée par le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit, a été que « la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères a été le témoin de l’affirmation par tous les pays de la nécessité d’un cessez-le-feu à Gaza ».

Il s’agissait de discours creux sur les souffrances du peuple palestinien et la brutalité d’Israël, et d’un appel à la communauté internationale pour qu’elle s’engage et adhère à la solution à deux États. Même en termes de langage, on a pu remarquer une inélégance dans la rhétorique et la performance lors de la conférence de presse de clôture dirigée par le secrétaire général, qui a également structuré les questions des journalistes, sans répondre à aucune d’entre elles. Au lieu de cela, il a prononcé des mots vagues et n’a pas réussi à présenter une seule position pratique que la Ligue arabe pourrait utiliser pour soutenir les droits des Palestiniens, à l’exception de l’attachement puéril aux positions et déclarations du responsable de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Quand Aboul Gheit a été interrogé sur la position de l’UE, il a répondu qu’elle comprenait différentes tendances, mais qu’elle avait changé après avoir vu la laideur de l’agression israélienne, en utilisant une phrase que nous n’entendons généralement pas dans le discours diplomatique ou même dans les commentaires sportifs. Il a déclaré que les pays européens ont d’abord présenté un « chèque en blanc » à Israël, puis ont modifié leurs positions qui l’avaient toujours soutenu, en annonçant que les Arabes se joindraient à une réunion européenne tenue en Espagne pour discuter de la question palestinienne.

Je dois me référer aux résultats d’une réunion de la Ligue arabe qui s’est tenue avant la première Nakba en 1948, et avant que l’État arabe ne passe d’un état de colonialisme européen clair à un état de (soi-disant) indépendance. Cette réunion s’est tenue dans la ville égyptienne d’Inshas, ​​le 28 mai 1946, au cours de laquelle les Arabes ont décidé que, premièrement, la question de la Palestine est au cœur des problèmes nationaux, car il s’agit d’un pays indissociable du reste des pays arabes. Deuxièmement, ils ont décidé de la nécessité de s’opposer au sionisme, le considérant comme un danger qui menace non seulement la Palestine, mais tous les pays arabes et islamiques. Troisièmement, ils ont considéré toute politique agressive dirigée contre la Palestine adoptée par les gouvernements américain et britannique comme une politique agressive envers tous les pays de la Ligue arabe. Quatrièmement, il a déclaré la nécessité de défendre la Palestine en cas d’attaque contre elle. Cinquièmement, il a décidé d’aider les Arabes de Palestine avec de l’argent et par tous les moyens possibles.

Il est stupide de ma part de vous demander de comparer les positions des Arabes avant l’indépendance concernant l’agression sioniste et leurs positions du 10 septembre 2024, car c’est une perte de temps. Je vous invite seulement à comparer les déclarations publiées par les ministres arabes des Affaires étrangères ce jour-là et la déclaration publiée par une réalisatrice juive américaine sur la même question et le même sujet. La réalisatrice, Sarah Friedland, a déclaré, lors de son discours d’acceptation au Festival international du film de Venise, qu’Israël est une entité usurpatrice qui occupe toute la Palestine depuis 76 ans, et a déclaré son soutien à la libération de toute la Palestine.

Un dirigeant arabe ou un sommet ministériel oserait-il dire ce que la réalisatrice juive, qui voit bien la question, a dit ?

*Source : ISM-France

Article en anglais sur Middle East Monitor / Traduction MR

Cet article a été publié pour la première fois en arabe dans Al-Araby Al-Jadeed le 11 septembre 2024