Le taïwanais Gold Apollo affirme que les bipeurs du Hezbollah ont été produits par son partenaire hongrois BAC

Par le rédaction d’Al-Manar (18 septembre 2024)*

Le groupe taïwanais Gold Apollo a affirmé mercredi que les bipeurs piégés du Hezbollah, portant sa marque, dont l’explosion en série provoquée par ‘Israël’ a fait au moins neuf martyrs, dont 3 enfants, et des milliers de blessés la veille au Liban, ont été produits et vendus par son partenaire hongrois BAC.

« En vertu d’un accord de coopération, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions, mais la conception et la fabrication des produits sont de l’unique responsabilité de BAC », a indiqué dans un communiqué Gold Apollo.

Le groupe taïwanais a démenti des informations du New York Times, selon lesquelles il avait lui-même fabriqué et vendu au Hezbollah les bipeurs, du modèle AR924. « Notre entreprise n’apporte que l’autorisation d’utiliser la marque et n’est pas impliquée dans la conception et la fabrication » de ce bipeur, a-t-il insisté.

« Ce ne sont pas nos produits (…) Ce ne sont pas nos produits du début à la fin », avait affirmé plus tôt mercredi le directeur de l’entreprise, Hsu Ching-kuang, à des journalistes à Taipei.

Citant des responsables américains et d’autres nationalités, le New York Times a affirmé que les services secrets israéliens seraient parvenus à intercepter les bipeurs avant leur arrivée au Liban et de cacher de petites quantités d’explosifs et un détonateur à côté de la batterie.

Toujours selon le New York Times, un message apparaissant comme venant de la direction du Hezbollah a fait biper l’appareil mardi pendant plusieurs secondes avant de déclencher l’explosif.

Le Hezbollah a promis un châtiment dur à ‘Israël’ qui ne tardera pas à venir.

Dans ce contexte, le journal israélien Yediot Aharonot a écrit: « Que pouvons-nous attendre du Hezbollah maintenant ? Peut-on imaginer qu’après l’explosion de milliers d’appareils, l’organisation décidera de déposer les armes ? Ceux qui ont été légèrement blessés se rétabliront et reprendront leur travail, et nous reviendrons à la case départ ».

*Source : Al-Manar via Qwant