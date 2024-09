Palestine - Stop génocide : Appel à rassemblement ce samedi à Paris

Revue de presse : EuroPalestine (12 septembre 2024)*

Comme ce bombardement d’al-Mawasi, un camp de toile qualifié de « zone humanitaire sûre », par l’armée israélienne elle-même, où plus de 50 réfugiés ont été assassinés dans la nuit de lundi à mardi.

Sans parler, non plus, du meurtre de la jeune militante pacifiste américano-turque Aysenur Ezgi Eygi, assassinée par un sniper israélien dans le village de Beita, en Cisjordanie occupée.

Les déclarations des dirigeants du régime fasciste israélien ne laissent aucun doute sur leur volonté d’annexer la totalité des territoires palestiniens occupés, et sur leur racisme décomplexé.

Les scènes atroces sont incessantes, les images de souffrance bouleversantes.

On peut voir des bulldozers militaires passant et repassant sur les corps d’adolescents tués par cette armée monstrueuse, équipée et finnacée par les USA.

On voit des soignants et secouristes kidnappés, torturés, exécutés, et des parlementaires israéliens défendre le droit de violer des Palestiniens.

Les 50.000 morts et 100.000 blessés civils sont largement dépassés à Gaza, de l’avis même de l’ONU.

Les régimes arabes corrompus ne bougent pas. Ils ne voient rien, ils n’entendent rien.

Nous qui voyons et entendons, vous donnons rendez-vous

Ce samedi 14 septembre, à 15 H

A la Fontaine des Innocents à Paris

(Métro-RER Châtelet- Les Halles. Angle de la rue Lescot et de la rue Berger)

Pour réclamer des sanctions contre Israël, afin que cesse le génocide en cours.

*Source : CAPJPO-EuroPalestine