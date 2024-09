Le ministre israélien de la Défense évoque des "risques importants" de la nouvelle phase de la guerre avec le Hezbollah

Par Said Amouri (revue de presse : Anadolu – 20 septembre 2024)*

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé jeudi soir, que la nouvelle phase de la guerre avec le Hezbollah au Liban comporte des risques importants.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que Gallant avait fait ces commentaires lors d'une réunion tenue avec de hauts responsables militaires et sécuritaires, dont le chef d'état-major Herzi Halevi.

« Dans la nouvelle phase de la guerre, il y a des opportunités importantes mais aussi des risques importants. Nous avons mené une série de discussions au cours de ces derniers jours, et en conséquence, les opérations militaires le long de la frontière nord (avec le Liban) se poursuivront », a-t-il affirmé.

Cela fait suite à deux vagues d'explosions ayant ciblé des milliers d'appareils de communication sans fil au Liban, principalement utilisés par des membres du Hezbollah, entraînant 37 morts et des milliers de blessés.

Beyrouth et le Hezbollah ont imputé la responsabilité des attaques à Tel-Aviv.

Gallant a déclaré que le Hezbollah a le sentiment d’être persécuté et que la série d’actions militaires va se poursuivre, précisant que l’objectif d’Israël est de ramener en toute sécurité les habitants du nord dans leurs foyers et qu’au fil du temps, le Hezbollah paiera « un prix de plus en plus élevé ».

Gallant a fait savoir mercredi qu’une « nouvelle phase » de la guerre dans la bande de Gaza avait commencé.

« Nous sommes au début d’une nouvelle phase de la guerre. Elle exige du courage, de la détermination et de la persévérance », a expliqué Gallant aux troupes dans la ville de Haïfa, dans le nord du pays.

Israël n'a pas commenté l'explosion d'appareils de communication, survenue dans un contexte d'escalade de la guerre entre Israël et le Hezbollah depuis le début de la guerre meurtrière de Tel-Aviv contre la bande de Gaza, qui a fait près de 41 300 victimes, principalement des femmes et des enfants, à la suite d'une attaque surprise perpétrée par le groupe de résistance palestinienne, Hamas, le 7 octobre 2023.

Traduit de l'anglais par Malèk Jomni

*Source : Anadolu