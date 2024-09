Trump : « Israël » est dans un grand pétrin et si je ne gagne pas, il sera éradiqué d’ici quelques années

Revue de presse : Al-Manar (20 septembre 2024)*

Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a affirmé « qu’il avait offert à Israël plus que tout autre président, et peut-être d’aucun président américain n’a fait ».

Trump a estimé « qu’Israël est dans un pétrin », expliquant : « Si je ne gagne pas les élections, le pays n’existera pas d’ici deux ou trois ans. Il sera éradiqué ».

Les déclarations de Trump ont été faites lors de son discours devant deux occasions, jeudi soir, lors d’un événement électoral sur l’antisémitisme et lors du sommet national du Conseil israélo-américain.

Le journal israélien Jerusalem Post a constaté que les propos de Trump faisait référence aux « attaques » du déluge d’alAqsa, car il a déclaré: « Nous n’avons pas eu d’attaques pendant quatre ans », c’est-à-dire pendant son mandat 2016-2020.

Trump a révélé son intention « d’expulser les sympathisants étrangers avec l’idée du jihad et les partisans du Hamas », et a souligné : « Si vous détestez l’Amérique et si vous voulez éliminer Israël, nous vous expulserons très rapidement de notre pays », selon le journal israélien.

Trump a abordé la question des prisonniers israéliens dans la bande de Gaza et a affirmé « qu’il les ferait sortir d’une manière ou d’une autre ».

Le Jerusalem Post a rapporté que le nouveau discours de Trump visant à attirer les électeurs juifs intervient à un moment où sa frustration face au faible pourcentage de votes juifs qu’il a reçu en 2016 et 2020 est devenue un élément constant dans ses discours aux foules juives.

Le Jerusalem Post a souligné que, selon un sondage réalisé par le Pew Research Center et publié plus tôt ce mois-ci, la candidate démocrate Kamela Harris bénéficie du soutien de 65 % de la communauté juive américaine

*Source : Al-Manar via Qwant