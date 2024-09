Factions palestiniennes : L'activiste Aysenur Ezgi Eygi « restera une icône » de la lutte palestinienne

Par Awad al-Rujoub (revue de presse: Anadolu – 10 septembre.2024)*

Les factions palestiniennes ont déclaré, lundi, que l'activiste turco- américaine Aysenur Ezgi Eygi « restera une icône » pour la lutte palestinienne aux niveaux local et international.

Aysenur Ezgi Eygi, 26 ans, détentrice de la double nationalité turque et américaine, a été abattue par les forces israéliennes, vendredi, lors d'une manifestation contre les colonies israéliennes illégales dans la ville de Beita, en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué, les forces nationales et islamiques, qui regroupent la plupart des factions palestiniennes, ont déclaré que « la martyre Aysenur restera une icône de la lutte et du combat aux niveaux palestinien et international ».

« De nombreux activistes solidaires rejoignent notre peuple palestinien dans les activités de la résistance populaire dans les villes et les villages qui sont exposés à la colonisation et à l'expropriation (israéliennes) », peut-on lire dans le communiqué.

Les factions palestiniennes considèrent la mort d'Eygi comme une confirmation des politiques d'assassinat, d'expulsion et d'interdiction d'entrée pour les militants de la solidarité internationale mises en œuvre par Israël.

Le communiqué souligne l'importance de sanctionner Israël pour son indifférence à l'égard de la vie des activistes internationaux qui s'opposent à l'occupation israélienne et à la construction de colonies dans les territoires palestiniens occupés.

Des centaines de Palestiniens de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, ont fait leurs adieux à l'activiste Eygi aux premières heures de la journée de lundi. Le cortège funèbre a quitté l'hôpital gouvernemental Rafidia de Naplouse et a traversé plusieurs rues de la ville, où les personnes éplorées ont scandé des slogans condamnant les actions israéliennes et rendant hommage aux sympathisants étrangers, selon un correspondant de l'agence Anadolu.

Le corps d'Eygi devrait être transporté en Türkiye.

L'armée israélienne n'a pas encore commenté les détails de l'incident ni les résultats de l'autopsie.

L'assassinat d'Eygi rappelle celui de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée de la même manière en 2022.

Traduit de I’anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu