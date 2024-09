Netanyahou et les manifestants israéliens sont sur la même longueur d’onde génocidaire

Lors du massacre israélien de juillet 2014,

des Israéliens s’installaient confortablement

en haut des collines surplombant Gaza pour observer les bombes

pleuvant sur les Palestiniens (source compte X Ramy Abdu)

Par Belén Fernández (revue de presse : ISM-France - 5 septembre 2024)*

En juillet 2014, peu après le lancement de l’opération “Bordure protectrice” d’Israël dans la bande de Gaza – une opération de 51 jours qui a finalement tué 2.251 Palestiniens, dont 551 enfants – le journaliste danois Nikolaj Krak a rédigé une dépêche depuis Israël pour le journal Kristeligt Dagblad basé à Copenhague.

Décrivant la scène sur une colline à la périphérie de la ville israélienne de Sderot, près de la frontière de Gaza, Krak notait que la zone avait été « transformée en quelque chose qui ressemble le plus à la première rangée d’un théâtre de guerre réel ». Les Israéliens avaient « traîné des chaises de camping et des canapés » jusqu’au sommet de la colline, où certains spectateurs s’asseyaient « avec des sacs de pop-corn crépitants », tandis que d’autres partageaient des narguilés et des plaisanteries joyeuses. Les frappes aériennes violentes et terrifiantes sur Gaza étaient accueillies par des acclamations et des « applaudissements nourris ».

Il est vrai que les Israéliens ont toujours apprécié un bon spectacle meurtrier – ce qui n’est guère surprenant pour une nation dont l’existence même est fondée sur le massacre de masse. Mais il s’avère que les applaudissements ne sont pas aussi nourris lorsque des vies israéliennes sont prises dans ce spectacle apocalyptique explosif.

Depuis ces 11 derniers mois, le « théâtre de guerre réel » d’Israël offre la vue d’un génocide total dans la bande de Gaza, où le bilan officiel des morts est de près de 41.000. Une étude du Lancet de juillet a révélé que le nombre réel de morts pourrait bien dépasser 186.000 – et ce, seulement si les massacres cessent bientôt.

Des manifestations massives ont maintenant éclaté dans tout Israël exigeant que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu adopte un cessez-le-feu et un accord sur les otages pour libérer les 100 captifs israéliens restants détenus à Gaza. Dimanche, lorsque l’armée israélienne a récupéré les corps de six prisonniers, CNN a rapporté que quelque 700.000 manifestants étaient descendus dans les rues à travers le pays. Et lundi, une grève générale menée par le principal syndicat israélien a réussi à paralyser une grande partie de l’économie pendant plusieurs heures.

Bien que certains imposteurs pacifistes parmi les commentateurs internationaux aient attribué aveuglément les manifestations à un désir de mettre fin au bain de sang, le fait est que le sang palestinien n’est pas en tête de liste des préoccupations. Au contraire, les seules vies qui comptent dans la bande de Gaza assiégée, pulvérisée et ravagée par le génocide sont celles des captifs – dont la captivité, il convient de le souligner, est entièrement le résultat de la politique israélienne et du traitement sadique incessant d’Israël envers les Palestiniens.

Comme l’analyste israélien Nimrod Flaschenberg l’a récemment commenté sur Al Jazeera à propos des objectifs des manifestations actuelles, « la question du retour des otages est au centre de l’attention ». Reconnaissant que « l’entente selon laquelle un accord signifierait également la fin du conflit existe, mais est rarement exprimée », Flaschenberg a souligné que « pour ce qui est de la direction des manifestations, non, tout tourne autour des otages ». Les captifs occupent donc le devant de la scène dans la dernière série de scènes de guerre sanglantes d’Israël, alors que pour certains Israéliens, le génocide actuel n’est manifestement pas assez génocidaire. Lors d’un récent épisode du podcast israélien en anglais « Two Nice Jewish Boys », le duo de podcasteurs en question a suggéré qu’il serait cool d’appuyer sur un bouton et d’éliminer « chaque être vivant à Gaza » ainsi qu’en Cisjordanie.

Il est temps de sortir le pop-corn et les narguilés.

En fin de compte, la valeur disproportionnée attribuée à la vie des captifs israéliens à Gaza par rapport à la vie des Palestiniens qui sont anéantis est en adéquation avec le chauvinisme caractéristique d’Israël. Cette vision présente les Israéliens comme les victimes éternelles du « terrorisme » palestinien, alors même que les Palestiniens sont constamment massacrés à un rythme astronomiquement plus élevé par l’armée israélienne.

Au cours de l’opération Bordure protectrice en 2014, par exemple, pas plus de six civils israéliens ont été tués. Et pourtant, Israël a maintenu son monopole sur la victimisation.

En juin de cette année, l’armée israélienne a entrepris une opération de sauvetage à Gaza qui a libéré quatre captifs mais aurait tué 210 Palestiniens dans le processus – sans aucun doute dans la lignée de cette action disproportionnée.

Entre-temps, après la récupération des corps des six captifs dimanche, Netanyahou a accusé le Hamas de leur disparition, déclarant : « Quiconque assassine des otages ne veut pas d’accord. » Mais qu’en est-il de « quiconque » continue de présider à un génocide tout en assassinant le principal négociateur du cessez-le-feu du Hamas et en sabotant à chaque tournant les perspectives d’un accord ?

Comme le démontrent les manifestations actuelles, de nombreux Israéliens sont sur la piste de Netanyahou. Mais le problème avec les manifestations est que le génocide n’est pas le problème.

Même parmi les détracteurs de Netanyahou, il persiste un consensus général quant au caractère sacrosaint unilatéral de la vie israélienne, qui se traduit par l’hypothèse d’un droit inaliénable à massacrer les Palestiniens.

Et alors que le dernier épisode du « théâtre de guerre de la réalité » d’Israël se prolonge – avec les massacres israéliens associés qui peuvent également être visionnés en Cisjordanie et au Liban – ce spectacle commence vraiment à devenir lassant. On pourrait espérer que le public israélien finira par se lasser de tout cela et s’en détournera, mais pour l’instant, les bains de sang sont la superproduction à succès.

L’auteure : Belén Fernández, chroniqueuse à Al Jazeera, a écrit de nombreux ouvrages dont Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place (OR Books, 2021), Exile: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016) et The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Elle est rédactrice en chef du magazine Jacobin et a écrit pour le New York Times, le blog de la London Review of Books, Current Affairs et Middle East Eye, entre autres publications.

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Al-Jazeera / Traduction MR