Le Hezbollah diffuse Imad 4: « Nos montagnes sont nos entrepôts ». « Le Hezbollah dévoile sa ville souterraine », selon des médias israéliens

Par la rédaction d’Al-Manar (16 août 2024)*

Le Média de guerre de la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a diffusé ce vendredi 16 août un clip vidéo intitulé: « Nos montagnes sont nos entrepôts ».

La vidéo lève le voile sur une installation militaire dévoilée pour la première fois et baptisée « Imad 4 », du nom de l’ex-chef jihadique de la Résistance islamique le commandant martyr Imad Moughniyeh.

On peut y voir entre autres des plateformes de missiles. Ce qui est étonnamment nouveau, c’est la taille et l’étendue de cette base souterraine.

Selon des observateurs, la vidéo transmet un le message à l’ennemi israélien selon lequel la Résistance est prête à toutes les éventualités : de Kiryat Chmona à Eilat.

La vidéo, sous-titrée en anglais et en hébreu débute par le verset suivant : {En vérité Nous t’avons accordé une victoire éclatante}.

On entend également dans ce clip, de 4 minutes et demie, un extrait du discours du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, qui dit: « La Résistance au Liban qui possède aujourd’hui des armes, des équipements, des capacités, des membres, des cadres, des capacités, ainsi que de l’expertise et de l’expérience, (qui est emplie) de foi, de détermination, de courage et de volonté est plus forte que jamais depuis sa parution dans la région. Les cibles (israéliennes) et leurs coordonnées sont en notre possession. Nos missiles sont placés, déployés et focalisés sur ces cibles et dans le plus grand secret. La résistance possède maintenant des missiles de précision et de non-précision ainsi que des capacités d’armement de sorte que si ‘Israël’ impose une guerre au Liban, Israël devra faire face à un destin et à une réalité auxquels il ne s’attendait jamais. Une guerre avec nous s’étendra à travers toute la Palestine de la frontière libanaise à la frontière jordanienne jusqu’à la mer Rouge, de Kiryat Shmona vers Eilat ».

La vidéo se termine par le verset suivant : {Et bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible}.

Les principaux messages du clip Imad 4 :

Les capacités de la résistance islamique, notamment les missiles, sont pleinement prêtes à défendre le Liban.

La vidéo montre une installation numérotée 4, ce qui implique qu’elle fait partie d’une série d’installations dont le véritable numéro n’est pas connu.

La Résistance aura une capacité de « seconde frappe », comme on l’appelle en science stratégique.

Le secret et l’immunité du lieu permettent d’épargner les capacités de missiles du Hezbollah contre toute frappe préventive israélienne.

La résistance aura toujours toute la capacité de répondre de manière dure et destructrice.

Cette installation a la taille d’une ville, et on ne sait pas où elle commence, où elle se termine et à quoi elle est connectée.

Médias israéliens: Le Hezbollah dévoile sa ville souterraine

En réaction, les médias israéliens ont estimé que « le Hezbollah menace de nouveau ». Le journal Yediot Aharonot a écrit : « Le Hezbollah a publié une nouvelle vidéo menaçante dans laquelle il révèle une installation souterraine appelée Imad 4 à partir de laquelle seront lancés des missiles ».

Et de renchérir : « Les tunnels géants semblent être équipés d’ordinateurs, d’éclairage, et d’une taille et d’une profondeur qui permettent facilement le passage des camions et bien sûr des motos ».

« Un parcours dans un tunnel est visible, révélant un long labyrinthe souterrain éclairé où se succèdent des camions numérotés sans interruption. À la fin de la vidéo, vous pouvez voir les lanceurs de missiles retirés du sous-sol et le nom de l’installation », a-t-on ajouté de même source.

Par ailleurs le Maariv a estimé que « le Hezbollah dévoile pour la première fois sa ville souterraine et des camions prêts à lancer des missiles ».

*Source : Al-Manar via Qwant