Israël a accéléré les démolitions de logements en Cisjordanie sous couvert de la guerre

Par Katherine Hearst et Lubna Masarwa (revue de presse: AFPS / MEE- 12 juillet 2024)*

Le 25 juin, à 8h30 du matin, une vingtaine de colons masqués se sont présentés à la porte de Tamir Abu Eisheh, l’informant que sa maison située dans les collines au nord de la ville d’Hébron, en Cisjordanie occupée, était sur le point d’être démolie.

Les Israéliens ont dépouillé la famille de ses téléphones et ont jeté ses meubles dans la rue. Ils n’ont même pas eu le temps de rassembler leurs affaires avant que les bulldozers ne se mettent au travail, rasant leur maison.

"Ses filles sont venues me voir en pleurant le matin, pieds nus dans leur pyjama, et m’ont demandé de venir parce qu’ils étaient en train de détruire leur maison", a déclaré Nadir Abu Eisheh, le frère de Tamir, à Middle East Eye. Nadir est arrivé pour trouver le matelas de son petit neveu jeté dans la rue.

"D’habitude, ils donnent aux familles au moins 20 jours pour évacuer", a expliqué Nadir à MEE. Cette fois-ci, la famille de Tamir Abu Eisheh n’a pas été prévenue.

Israël utilise depuis longtemps les démolitions de logements comme moyen de déplacer la population palestinienne de la Cisjordanie occupée. Cependant, depuis l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas et la guerre d’Israël contre Gaza, cette pratique s’est accélérée, les bulldozers israéliens démolissant les maisons presque quotidiennement.

Selon les chiffres des Nations unies, les forces israéliennes ont détruit plus de 1 000 structures en Cisjordanie, provoquant le déplacement de quelque 2 250 personnes.

Bezalel Smotrich, ministre israélien des finances d’extrême droite, qui exerce également un pouvoir sur les autorités de Cisjordanie - et qui est lui-même un colon - supervise cette opération.

Lorsque Nadir Abu Eisheh a contesté la décision, un officier militaire lui a dit : "Smotrich est maintenant en charge, et c’est ce qu’il veut. Nous allons détruire 20 autres maisons dans la région, et nous allons la faire ressembler à Gaza".

Aujourd’hui, tous les habitants de la région s’attendent à ce que leur maison soit la prochaine à être détruite.

"Vous pouvez voir le choc sur le visage des gens", a déclaré Abu Eisheh.

Un vernis de légalité

Avant octobre, les démolitions étaient concentrées dans la zone C, les 60 % de la Cisjordanie qui sont sous le contrôle total d’Israël, et visaient principalement des zones rurales proches des colonies existantes dans la vallée du Jourdain et le sud d’Hébron.

Cependant, les années 2023 et 2024 ont été marquées par une augmentation des démolitions dans la zone A, qui est sous la juridiction de l’Autorité palestinienne, et dans la zone B, qui est sous le contrôle conjoint de l’Autorité palestinienne et d’Israël en matière de sécurité - passant de 29 structures à 265.

À Jérusalem-Est occupée, le taux mensuel moyen de démolitions est passé de 10 au cours des neuf premiers mois de 2023 à 17 depuis le 7 octobre.

Israël utilise également depuis longtemps les démolitions de maisons comme une forme de punition collective, ciblant les maisons des Palestiniens "soupçonnés d’avoir mené des attaques" contre des Israéliens.

Depuis octobre, les autorités israéliennes ont démoli ou scellé 38 structures, déplaçant ainsi 170 personnes. Ce chiffre est deux fois plus élevé que celui enregistré en 2023.

Les démolitions sont souvent ordonnées au motif que les bâtiments ont été construits sans permis, mais il est impossible pour la plupart des Palestiniens d’en obtenir un.

"Démolir les maisons et ne pas donner l’autorisation [aux Palestiniens de construire] ne permet pas aux Palestiniens de s’étendre. Cela fait donc partie de l’objectif de minimiser le nombre de Palestiniens", a déclaré à MEE Jamal Juma’a, président de la campagne anti-occupation Stop the Wall.

Pour maintenir un vernis de légalité, les tribunaux israéliens délivrent des ordres de démolition permanents pour les maisons palestiniennes, souvent sous le prétexte d’une absence de permis de construire. Ces ordres peuvent peser sur les familles pendant des années avant d’être exécutés.

"Les démolitions qui ont lieu "normalement" sont effectuées par l’administration civile, et Israël s’efforce de faire croire qu’il s’agit d’une procédure légale", a déclaré Jeff Halper, directeur du Comité israélien contre les démolitions de maisons (ICAHD), à MEE.

"Ils émettent des ordres de démolition, puis vous pouvez faire appel. Tous les appels ne sont jamais acceptés, et ensuite ils sont en place, et vous ne savez pas quand ils vont venir".

Environ 22 000 maisons palestiniennes font l’objet d’un ordre de démolition dans la zone C, et 20 000 autres à Jérusalem-Est.

Depuis le mois d’octobre, les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est se réveillent en découvrant des bulldozers encadrés de soldats qui s’apprêtent à démolir leurs maisons, sans se douter de l’imminence de la démolition.

La famille Abu Eisheh, par exemple, a reçu un ordre d’expulsion l’année dernière, alors qu’elle disposait de tous les documents nécessaires pour sa maison. Ils ont engagé un avocat, pensant que la procédure prendrait des années. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à la rue sans aucun avertissement.

Dans la zone de tir

L’une des zones les plus menacées - avant même le début de la guerre contre Gaza - est Masafer Yatta, un ensemble de communautés palestiniennes situées dans les collines du sud d’Hébron.

Le lendemain du jour où les bulldozers israéliens ont pulvérisé la maison d’Abu Eisheh, 11 autres maisons ont été rasées à Masafer Yatta, à Umm al-Khair, ainsi qu’un tiers de l’infrastructure du hameau bédouin.

Cinquante personnes se sont retrouvées sans abri et se réfugient désormais sous des tentes de fortune pour faire face à la hausse des températures estivales.

Umm al-Khair fait partie des 19 villages de Masafer Yatta menacés de démolition depuis que la région a été désignée comme "zone de tir" pour les exercices militaires dans les années 1980.

En mai 2022, malgré les multiples recours des habitants, la Haute Cour israélienne a statué que les Palestiniens n’étaient pas des résidents permanents et a ainsi levé les derniers obstacles juridiques à leur transfert forcé.

"Aucun entraînement [militaire] n’a eu lieu sur ces terres, mais les colons y sont devenus plus nombreux", a déclaré à MEE Lara Bird-Leakey du Balfour Project, un groupe britannique de défense des droits des Palestiniens.

Les bulldozers israéliens vont et viennent à Umm al-Khair depuis 2007, date à laquelle une colonie illégale a été établie à quelques mètres de là. Les habitants s’attendaient au pire lorsque les démolitions se sont multipliées à la suite de la guerre contre Gaza. Le 26 juin, les bulldozers sont enfin arrivés.

Awdeh Hathaleen, un habitant et militant local, s’est réveillé avec un flot de messages provenant des habitants des villages voisins, avertissant que les forces israéliennes étaient en route.

"En moins de cinq minutes, la police des frontières, les soldats et l’administration civile sont entrés dans le village avec de gros bulldozers", a déclaré M. Hathaleen.

Ils ont commencé par démolir une tente qui servait de centre communautaire au village. Les soldats ont ensuite encerclé le village, interdisant aux habitants de le quitter.

"Dès qu’une démolition est en cours, le village est fermé. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer", explique Hathaleen.

Les Israéliens ont ensuite détruit le générateur d’électricité et les panneaux solaires du village.

"Nous pensions qu’ils avaient terminé, car ils avaient détruit deux des structures les plus importantes du village", a déclaré Hathaleen. "Mais nous nous sommes trompés."

Onze maisons ont été démolies, et les habitants n’ont eu que quelques minutes pour évacuer les lieux, sans avoir le temps de rassembler leurs affaires.

Les sans-abri d’Umm al-Khair sont toujours là. Certaines familles dorment sur les décombres de leurs maisons. Elles ont improvisé des abris avec des bâches et ont réussi à rétablir leur approvisionnement en électricité.

La tente communautaire a été reconstruite, avant d’être à nouveau écrasée par un bulldozer.

Les sans-abri palestiniens sont également victimes des attaques des colons, qui ont blessé plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants.

L’annexion de jure

Lorsque l’armée israélienne a attaqué Gaza par le passé, le rythme des démolitions s’est ralenti, l’armée concentrant ses forces sur la côte méditerranéenne plutôt que sur les rives du Jourdain.

Cette fois-ci, la situation est tout à fait inverse et fait craindre qu’Israël ne se prépare à une annexion totale de la Cisjordanie.

En 2020, Israël a failli s’emparer de 30 % de la Cisjordanie, après que le président américain de l’époque, Donald Trump, a dévoilé son "accord du siècle", qui proposait que des zones du territoire soient reconnues comme israéliennes.

Dans un premier temps, il semblait que les plans d’Israël d’annexer la terre avaient le soutien de Washington, l’ambassadeur américain en Israël de l’époque, David Friedman, ayant déclaré qu’Israël "n’a pas besoin d’attendre du tout".

Mais ces projets ont été suspendus sous la pression internationale, les Émirats arabes unis affirmant qu’ils avaient évité l’annexion dans le cadre d’un accord de normalisation signé avec Israël sous l’égide des États-Unis.

Pourtant, dans la pratique, l’annexion israélienne a pris une forme différente. En 2023, de larges pans de l’administration israélienne qui gère la Cisjordanie ont été transférés de l’armée à Smotrich, qui, en plus d’être ministre des finances, occupe également un poste au ministère de la défense.

La nouvelle administration des colonies de Smotrich s’est vu confier des pouvoirs étendus sur les questions civiles en Cisjordanie, ce qui, selon des experts juridiques, équivaut à une "annexion de jure".

L’administration a le pouvoir d’exproprier des terres palestiniennes, d’étendre les colonies, d’interdire la construction palestinienne et d’autoriser des avant-postes sauvages.

Le 29 mai, l’armée a transféré d’importants pouvoirs juridiques à des fonctionnaires relevant de M. Smotrich, ce qui a encore affaibli la régulation de l’expansion des colonies.

Dans un enregistrement d’un discours prononcé lors de la conférence de son parti, le Sionisme religieux, en juin, Smotrich a admis qu’Israël avançait un plan d’annexion de la Cisjordanie "sans que le gouvernement soit accusé de l’annexer".

Il a indiqué que le passage du pouvoir militaire au pouvoir civil en Cisjordanie jouait un rôle déterminant dans ce processus.

Nettoyage ethnique soutenu par l’État

La multiplication des démolitions s’accompagne d’une recrudescence des attaques de colons, qui contribuent à déplacer les communautés d’éleveurs palestiniens dans le sud des collines d’Hébron, dans la vallée du Jourdain et à Jérusalem-Est, et à consolider les avant-postes des colons.

Le bureau des droits de l’homme des Nations unies a récemment signalé que les communautés de bergers étaient la cible d’une "nouvelle vague" de violence de la part des colons, avec des femmes et des enfants attaqués, des biens et des infrastructures vandalisés et du bétail volé.

En mai, Haaretz a rapporté qu’au moins 18 communautés pastorales palestiniennes avaient été "effacées" à la suite d’une recrudescence des attaques des colons qui ont empêché les Palestiniens d’accéder aux pâturages pour leur bétail.

"Chacun de ces villages semble petit, mais en fait, ils ont des centaines d’hectares de pâturages et de terres agricoles autour d’eux", a déclaré Halper, de l’ICAHD. "Ce n’est donc pas comme si 18 points étaient pris. Il s’agit de 18 vastes zones de pâturage. C’est une partie importante de la zone C."

La Cisjordanie connaît depuis des années une augmentation de la violence des colons à l’encontre des Palestiniens, les groupes d’extrême droite étant armés par les gouvernements israéliens successifs.

Mais selon Haaretz, depuis octobre, les attaques se sont intensifiées et ont reçu un soutien de plus en plus manifeste de la part de l’État.

Ces dernières années, les attaques des colons sont devenues de plus en plus formelles grâce à la création de l’unité "Frontière du désert" de l’armée israélienne, qui a recruté des membres du groupe violent d’extrême droite "Hill-Top Youth".

"Le gouvernement ne se contente pas de libérer ces colons violents, il institutionnalise le nettoyage ethnique... ils agissent en fait comme des soldats de l’armée israélienne sous les ordres du gouvernement", a déclaré Halper à MEE.

Un outil efficace

La multiplication des démolitions et des déplacements de Palestiniens est renforcée par l’expansion des colonies.

Israël ne veut pas que les Palestiniens retournent simplement sur les terres dont ils ont été chassés, a déclaré M. Halper. "C’est donc là qu’interviennent les colonies, pour s’emparer des terres en y construisant immédiatement. C’est ainsi que les gains obtenus sont réduits à néant".

Les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont illégales au regard du droit international.

Malgré cela, plus de 700 000 colons vivent dans plus de 200 colonies et avant-postes dans les territoires palestiniens.

Selon Juma’a de Stop the Wall, l’un des "outils efficaces" utilisés par les Israéliens sont les colonies dites "pastorales".

Les bergeries israéliennes, qui encerclent les communautés pastorales palestiniennes et les privent de pâturages, se sont accélérées depuis 2017, prospérant après que la pression internationale sur Israël a baissé grâce, en grande partie, au soutien de l’administration Trump.

Selon Juma’a, quelque 105 colonies pastorales ont été établies depuis 2018.

"Ils s’emparent de toutes les zones agricoles palestiniennes dans la zone C", a déclaré Juma’a.

"Ils veulent limiter les mouvements et l’expansion des Palestiniens uniquement dans les villages et les villes des zones A et B."

En juin, le gouvernement israélien a approuvé des mesures proposées par M. Smotrich visant à légaliser cinq avant-postes de colonies non réglementés et nouvellement établis en Cisjordanie, et à transférer les pouvoirs exécutifs de l’Autorité palestinienne à Israël dans de vastes parties de la zone B.

"Israël est désormais, pour la première fois, en mesure de construire des colonies, de démolir des maisons et d’exproprier des terres à l’intérieur de la zone B", a déclaré M. Halper.

"D’une certaine manière, la zone B, où vit la moitié de la population palestinienne, est devenue la prochaine zone C."

Selon M. Halper, l’objectif est de pousser l’ensemble de la population palestinienne à se réfugier dans la seule zone A. "Vous créez une situation dans laquelle les Palestiniens ne peuvent plus se déplacer."

"Vous êtes en train de créer une situation où des centaines de milliers de Palestiniens vont devoir quitter le pays parce que la zone B a été prise et colonisée", a-t-il averti.

L’apartheid sous le signe du génocide

Pour Halper, la guerre d’Israël contre Gaza sert de couverture à l’accélération des démolitions et à l’expansion des colonies en Cisjordanie, préparant ainsi le terrain à un accord de normalisation de l’Arabie saoudite avec Israël qui éliminerait effectivement les Palestiniens en tant que force politique.

"Il s’agit d’un génocide qui s’inscrit dans le cadre de l’apartheid", a-t-il déclaré.

L’Arabie saoudite et Israël semblaient sur le point d’établir des liens officiels avant le 7 octobre, mais depuis la guerre et l’indignation du monde arabe, Riyad a insisté pour que l’accord aboutisse à la création d’un État palestinien indépendant.

"Israël essaie d’expulser un million ou deux de Palestiniens de Gaza en la rendant inhabitable", a déclaré M. Halper.

"En Cisjordanie, le même processus s’est produit en démolissant des maisons, en chassant les gens de leurs terres", a-t-il ajouté.

"En six mois, nous avons normalisé avec l’Arabie saoudite, et c’est fini. Le régime israélien s’est consolidé sur 90 % de la Palestine et les Palestiniens ont tout simplement disparu."

* Source: AFPS

Version originale: Middle East Eye

Traduction : AFPS