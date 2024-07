L’énigme Yémen-Russie

Par Pepe Escobar (revue de presse : Réseau international – 14 juillet 2024)*

Sanaa s’engage avec enthousiasme auprès de Moscou dans le but d’étendre ses gains militaires stupéfiants aux domaines économique et diplomatique. Si le commerce avec la Russie peut être essentiel pour atténuer les effets du siège du Yémen, Sanaa considère également l’adhésion aux BRICS comme une «occasion en or» d’établir une sécurité durable dans le golfe Persique.

La manœuvre stratégique remarquable du Yémen pour la défense de la Palestine à partir de son rôle dramatiquement ascendant dans l’Axe de la Résistance du Moyen-Orient acquiert les contours d’une odyssée épique – scrutée avec impatience par la Majorité mondiale.

Comme si l’humiliation sans précédent de la marine américaine dans le Bab el-Mandeb et la mer Rouge ne suffisait pas, Ansarullah a pris pour cible un navire israélien avec un missile hypersonique Hatem-2, une avancée remarquable dans le développement technologique indigène.

Ces prodigieuses avancées stratégico-militaires affichées par Ansarullah ont en même temps ravivé la guerre et le blocus toujours mijotants et inachevés lancés contre le Yémen en 2015 par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec le soutien habituel des États-Unis et du Royaume-Uni.

Riyad déteste la résistance yéménite comme la peste. Au lieu de Sanaa, la capitale reconnue du Yémen, il soutient un «gouvernement» anti-Ansarullah siégeant à Aden, en quelque sorte reconnu par «l’ordre international fondé sur des règles». En réalité, ce gouvernement siège dans un hôtel de luxe de Riyad.

Ansarullah s’est efforcée de négocier un échange de prisonniers impliquant des pilotes saoudiens capturés contre des membres du Hamas emprisonnés en Arabie saoudite. Riyad a non seulement refusé, mais a menacé de bloquer les transferts bancaires à destination et en provenance du Yémen et de fermer l’aéroport international et les ports maritimes de Sanaa.

La réponse d’Ansarullah a été lapidaire : si le système bancaire yéménite est bloqué, le système bancaire saoudien sera détruit. Si l’aéroport de Sanaa est pris pour cible, il en ira de même pour les aéroports saoudiens.

Ainsi, la guerre qui n’a jamais pris fin est soudainement et sinistrement remise sur les rails. Ansarullah n’aurait aucun problème à cibler la production pétrolière de l’Arabie saoudite en représailles à un blocus total – compte tenu de ses capacités avérées avec des missiles et des drones navals flambant neufs. Les conséquences pour les marchés pétroliers mondiaux seraient catastrophiques.

Deux délégations se rendent à Moscou…

Le Yémen représente le cas classique d’un acteur de résistance féroce dans le contexte du monde multipolaire et multi-nœudal émergent. On peut donc se demander quelle est la position de la Russie, championne du monde multipolaire/multi-nœudal, dans le combat du Yémen.

Ce qui nous amène au cas fascinant de deux délégations yéménites qui se sont récemment rendues à Moscou.

L’une d’entre elles, dirigée par un haut responsable d’Ansarullah, a rencontré à Moscou l’envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhail Bogdanov.

Ils ont discuté non seulement du génocide en cours à Gaza, mais aussi de ce qu’Ansarullah décrit comme «l’agression américano-britannique contre le Yémen», en référence aux opérations navales occidentales en cours dans la mer Rouge qui, depuis des mois, tentent – en vain – de contrecarrer les opérations yéménites contre les navires à destination d’Israël et associés à Israël. Un siège de représailles, en quelque sorte.

Les Yéménites ont assuré aux Russes que leurs opérations maritimes «ne constituent pas une menace pour la navigation internationale et ne visent personne, mais soutiennent plutôt le peuple palestinien et répondent aux frappes aériennes américaines et britanniques sur le Yémen». Ansarullah a salué la compréhension de la Russie et a exprimé sa gratitude pour :

«La position de la Russie contre l’agression américano-britannique au Yémen et son soutien au processus humanitaire et politique dans notre pays. Nous avons également examiné les résultats des efforts de désescalade entre le Yémen et les pays agresseurs et souligné la nécessité de parvenir à une solution globale qui garantisse l’unité et la souveraineté du Yémen».

Tout ce qui précède concerne ce que l’on pourrait décrire comme la délégation du processus politique yéménite. À Oman, alors qu’ils attendaient de récupérer leurs visas russes, ils ont croisé la route d’un autre groupe yéménite : la délégation géoéconomique.

Cette délégation était dirigée par le Dr Fouad al-Ghaffari, conseiller spécial du gouvernement de salut national du Premier ministre yéménite, le Dr Abdulaziz Saleh bin Habtoor, à Sanaa.

Habtoor est un intellectuel yéménite de premier plan et l’auteur de l’ouvrage remarquable intitulé «Déterminé, le Yémen face à la tempête décisive», qui met en lumière les principaux détails de la guerre lancée en 2015 «par une coalition hostile de 17 pays», entièrement soutenue par les États-Unis et l’Union européenne, et complétée par des blocus aériens, maritimes et terrestres.

Le Premier ministre explique la guerre économique, alors que la banque centrale du Yémen a été transférée à Aden ; la guerre biologique, qui a conduit à une horrible épidémie de choléra dans tout le pays ; et comment la Ligue arabe a été achetée et payée tout au long. Il souligne que «c’est la première guerre de l’histoire dans laquelle tous les pays arabes riches se tiennent ensemble sous le couvert du pays impérialiste le plus puissant dans une coalition non sacrée contre le pays le plus pauvre de la péninsule arabique».

Cette guerre est loin d’être terminée. Le Yémen souffre cruellement. Le spectre d’une grande famine n’a pas disparu. La délégation du Dr Ghaffari devait donc se concentrer sur l’aspect humanitaire et la sécurité alimentaire.

Il explique à The Cradle ce que le Yémen espère recevoir du ministère russe de l’Agriculture :

«Nous avons de la nourriture à exporter et à importer de Russie. Nous devrions avoir une ligne maritime entre la Russie et le Yémen au port de Hodeidah. Le mois dernier, une autre délégation yéménite s’est rendue en Chine. De bons contacts ont été établis et un accord est en cours d’élaboration. Je suis venu ici en tant que conseiller du Premier ministre, et parallèlement à la présidence russe des BRICS, je suis venu souligner l’importance de développer une connexion agricole – et une connexion de sécurité alimentaire – entre nous et la Russie. Nous avons besoin de l’expertise russe dans ce domaine. Nous avons des produits spéciaux au Yémen que nous voulons exporter – et maintenant nous luttons contre le boycott des États-Unis et de l’Occident. Nous voulons des produits russes plutôt que des produits venant d’Europe».

Ghaffari ajoute : «Certains produits russes arrivent au Yémen, mais pas directement. Ils proviennent de pays du Golfe ou de pays africains. Mais il ne s’agit pas de produits russes. Au Yémen, il n’y a pas de produits russes. Aujourd’hui, après 96 ans de relations entre la Russie et le Yémen, le Yémen se définit comme un bon acteur dans notre région. Il est temps pour les BRICS de s’unir et de lutter contre le modèle américain».

L’élan du Yémen vers les BRICS

Le Dr Ghaffari explique ensuite ce qui, en fait, se résume à une possible intégration géoéconomique du Yémen :

«Nous avons eu de bons signes lors de contacts officiels, et le Premier ministre du Yémen s’en félicite. L’objectif est de conclure un accord avec Moscou. Nous avons une vision. Nous voulons expliquer cette vision qui consiste à réunir le nord et le sud du Yémen en une seule voie ferrée. Cela nous ramène à l’époque où Russian Railways avait un projet il y a 15 ans. Nous apportons des investissements dans le pétrole, le gaz et l’agriculture aux ports maritimes. Le Yémen pourrait peut-être y parvenir seul dans 50 ans, mais avec une bonne aide, nous pouvons le faire en un ou deux ans».

Il précise qu’une longue discussion a également eu lieu à Moscou sur le souhait du Yémen de poser sa candidature à l’adhésion aux BRICS – et sur les écueils que cela comporte :

«Cela fait dix ans que nous travaillons en étroite collaboration avec les BRICS au Yémen, car nous croyons en cette vision, si nous avons une chance d’en devenir membre. Je suis le seul conseiller du Premier ministre pour l’avancement des BRICS. Nous voulons travailler avec les BRICS. Nous avons maintenant une occasion en or».

Le bureau du Premier ministre à Sanaa a envoyé des lettres au ministère des Affaires étrangères de Russie pour exprimer son désir de rejoindre les BRICS. Si ces contacts se développent, Moscou pourrait certainement inviter Sanaa à participer en tant qu’observateur au sommet des BRICS qui se tiendra à Kazan en octobre.

Mais l’adhésion récente de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis aux BRICS constitue-t-elle un obstacle immédiat sur la voie de l’adhésion du Yémen à cette puissance multipolaire ?

Ghaffari ne semble pas le penser, liant la volonté du Yémen de rejoindre les BRICS à l’établissement de la «sécurité dans le Golfe. Les Émirats et les Saoudiens font désormais partie des BRICS. Les BRICS pourraient nous rassembler tous».

La délégation du Dr Ghaffari s’est donc rendue en Russie avec plusieurs objectifs : étudier la possibilité de créer une société agricole commune, discuter des possibilités d’importation et d’exportation et des méthodes d’expédition, discuter de la coopération dans le cadre de la stratégie des BRICS pour le partenariat économique dans l’agriculture, découvrir l’expérience russe en matière de boycott des produits occidentaux, introduire la spécificité des produits yéménites, en particulier le café, le miel et le coton, sur le marché russe et discuter de la construction de l’un des barrages yéménites.

À cela s’ajoute un objectif diplomatique clé : discuter de la possibilité qu’un représentant yéménite assiste au prochain sommet des BRICS. «Nous sommes aux côtés de la Russie. La Russie doit avoir une vision complète de ce qui se passe au Yémen. Si le Yémen n’est pas présent au sommet, il manquera quelque chose dans la région».

Moscou, Pékin et Téhéran seraient certainement d’accord. Mais la réalité géopolitique la plus dure s’impose alors. La Fédération de Russie, contrainte de protéger un équilibre géopolitique extrêmement délicat entre l’Iran et l’Arabie saoudite au sein des BRICS, est peut-être encore loin de résoudre l’énigme du Yémen.

*Source : Réseau international

Version originale : The Cradle

Articles de Pepe Escobar sur France-Irak Actualité : ICI