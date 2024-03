Gaza - Rassemblement à Paris samedi 16 mars

Par EuroPalestine (14 mars 2024)*

Pas de trêve du mois de Ramadan en Palestine, où le génocide de tout un peuple s’intensifie chaque heure à Gaza par la famine, les bombes et les épidémies.

Les gouvernements complices des bourreaux israéliens, dont celui de Macron en France, font mine de s’émouvoir du « trop grand nombre » de civils palestiniens victimes de la barbarie, et saturent l’espace médiatique avec des images de parachutes larguant des vivres comme on jette de la nourriture à des chiens. On nous sert aussi le mirage d’un approvisionnement du territoire martyr par voie maritime, alors que les tonnages concernés sont dérisoires, et qu’Israël bloque l’entrée des milliers de camions nécessaires à la survie de plus de 2 millions d’hommes, de femmes et d’enfants dans l’enclave martyre.

À Jérusalem et en Cisjordanie occupée, la destruction du peuple palestinien se poursuit avec son cortège d’atrocités quotidiennes. Pour ne citer qu’un exemple de la tuerie : au cours des dernières heures, un gamin de 13 ans qui tirait en l’air un feu d’artifice dans le camp de réfugiés de Shouafat (Jérusalem) a été froidement abattu par la soldatesque, avec les applaudissements du ministre judéo-fasciste Itamar Ben-Gvir.

Ici en France, la solidarité avec la résistance du peuple palestinien ne faiblit pas, et ne doit pas faiblir. Des actions multiformes ont lieu tous les jours. Bravo aux étudiants de la prestigieuse école Sciences Po à Paris et à Menton, qui ont occupé le grand amphithéâtre de l’établissement et imposé un hommage à ce peuple héroïque. Félicitations aussi à tous ces militantes et militants qui développent les campagnes de boycott des produits de l’occupant et de ses collaborateurs, le groupe Carrefour notamment.

Et quel bonheur d’avoir enfin vu à Hollywood des artistes braver le tabou, et dénoncer le génocide israélien à Gaza !

Ne lâchons rien !

De nombreuses manifestations sont prévues dans toute la France ce week-end.

À PARIS, NOUS VOUS INVITONS À VENIR NOMBREUX À NOTRE RASSEMBLEMENT

SAMEDI 16 MARS À 13H30 À LA FONTAINE DES INNOCENTS (M°/RER : CHÂTELET-LES HALLES)

(Nous avons avancé l’horaire de cette manifestation, par rapport à nos rassemblements habituels, afin de permettre à toutes celles et ceux qui observent le jeûne du mois de Ramadan de pouvoir le rompre dans les meilleures conditions en fin de journée)

STOP AU GÉNOCIDE ! DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL ! PALESTINE VIVRA !