Dominique de Villepin sur le conflit au Moyen-Orient

Interview (extrait - rappel nécessaire):

"Aujourd'hui, la direction qu'il faut suivre, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa logique suicidaire, qui fera d'Israël un État assiégé. Ils peuvent assiéger Gaza, ils seront assiégés. L'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un État responsable à ses côtés, et cet État responsable, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Il doit clairement être :

- la Cisjordanie, toute la Cisjordanie ;

- Il doit être Gaza, avec un accès entre les deux territoires ;

- et Jérusalem-Est.

Et la politique de séparation, elle doit être digne, c'est-à-dire qu'elle doit conférer aux Palestiniens un État où ils pourront vivre, un État viable, un État véritable qui pourra se construire et qui sera d'autant plus en paix. Ça veut dire que les colonies en Cisjordanie doivent être retirées.

Aujourd'hui, il y a 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie et il y en a 200 000 qui sont à Jérusalem. Ils doivent quitter la Cisjordanie.

Eh oui, c'est l'histoire, c'est la responsabilité, c'est le prix, je vous le dis solennellement, c'est le prix de la sécurité pour Israël. Et tous ceux qui, aujourd'hui, considèrent que ce ne sera jamais suffisant, font la politique du pire."

*Source : Debunker News avec Franceinfo (cf vidéo)

Dominique de Villepin a été ministre des Affaires «étrangères (2002-2004), ministre de l’Intérieur (2004-2005) et Premier Ministre de la France (2005-2007).