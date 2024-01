Livre : « Dieu n’a pas béni l’Amérique ! » par Henri Roure

Les mauvaises manières d’un empire en perdition

Pays à l’ambition démesurée née de la certitude de ses premiers habitants de détenir une destinée manifeste et d’être le nouveau peuple élu, les États-Unis ont imposé progressivement leur loi et leur démesure à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout après l’effondrement de l’URSS. Croyant désormais ne plus avoir d’adversaire à leur dimension, ils ont provoqué guerre sur guerre, créant partout un chaos succédané de la victoire. Cette hégémonie est aujourd’hui de plus en plus récusée.

Le dollar est fragilisé, l’efficacité de l’armée est déclinante. La population est minée par le communautarisme et toutes sortes de maux dont la drogue, la violence, la mauvaise santé générale et le racisme. Les Blancs deviennent minoritaires. Les méthodes de ce pays révoltent. Pillage industriel et intellectuel, opérations de déstabilisation par la CIA et lois extraterritoriales choquent ceux qui les subissent.

Aussi de plus en plus de pays se réunissent autour de la Chine et de la Russie pour mettre un terme à cette dangereuse hégémonie. Seule l’UE reste intimement subordonnée aux États-Unis et à leur outil militaire, l’OTAN. Ses dirigeants, aveugles sur le monde nouveau, ou collaborateurs délibérés, cherchent à imiter un pays qui les entraîne pourtant vers la décadence.

Dans ce contexte il est grand temps que la France retrouve sa souveraineté. Le rêve américain est sur le point de devenir le cauchemar américain.

Henri Roure : Officier général, Saint-Cyrien, breveté de l’enseignement militaire supérieur, docteur d’État en Sciences politiques, Henri Roure a fait sa carrière dans les Troupes de Marine. Il a notamment servi en Afrique et en état-major dans les Relations internationales. Il est membre du Cercle de Réflexion Interarmées, conseiller pour les questions africaines et géopolitiques et conférencier. Il est auteur d’une douzaine d’ouvrages et de nombreux articles.

Editions Sigest (19.95 €)

Lien pour lire gratuitement quelques pages du livre :

https://www.calameo.com/read/000260618c5a38211b509