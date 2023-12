L’Assemblée générale de l’ONU demande à Israël de libérer le plateau du Golan

Agence Tass: (revue de presse: Le Courrier du Vietnam – 29 novembre 2023)*

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté mardi 28 novembre une résolution où elle appelle Israël à libérer le plateau du Golan occupé, a fait savoir le correspondant de TASS.

La résolution a été approuvée par 91 pays, notamment la Russie, le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Arabie saoudite. Parmi les huit pays qui ont voté contre, on trouve les États-Unis et le Royaume-Uni. Soixante-deux pays se sont abstenus. Parmi les auteurs de la résolution, on trouve l’Algérie, le Venezuela, l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, le Qatar, la République de Corée, Cuba, le Koweït, le Liban, la Mauritanie, les Émirats arabes unis, la Syrie et la Tunisie. La résolution rappelle qu’Israël n’a toujours pas rempli la Résolution 497 du Conseil de sécurité de l’ONU de 1981 qui demande à l’État hébreux d’annuler la loi qui établit l’autorité israélienne sur le plateau du Golan. La résolution demande à Israël de quitter le plateau du Golan occupé et de revenir aux frontières du 4 juin 1967. La résolution précise que l’occupation israélienne du plateau du Golan empêche l’établissement de la paix dans la région.

