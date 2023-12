Guerre civile et carnages : L'avenir sombre d'Israël

Interview d’Ofer Cassif, membre de la Knesset

Ofer Cassif est un membre du Parlement israélien qui lutte pour la paix et la réconciliation avec les Palestiniens et leur droit de retourner dans leur patrie. Il prédit qu'Israël se condamne non seulement en commettant un génocide contre les Palestiniens et en choquant le monde non-occidental tout entier, mais aussi en armant ses propres citoyens jusqu'aux dents. Une guerre civile est imminente alors que la société devient de plus en plus extrémiste et que ses institutions démocratiques sont démantelées. À moins d'un changement rapide, Israël se détruira de l'intérieur.

Ofer Cassif a été suspendu de la Knesset pour avoir condamné le massacre des Palestiniens. Il va retrouver son siège de député et craint pour sa vie car il n’a pas l’intention de se taire…

*Source : Etude sur la neutralité (You Tube : 35:36)