Cisjordanie occupée : le nombre de détenus palestiniens en Israël passe à 4 795 depuis le 7 octobre

Par Qais Abu Samra (revue de presse: Anadolu – 27 décembre 2023)*

Le nombre de détenus en Cisjordanie occupée dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre s'élève à 4 795 Palestiniens, à la suite à l'arrestation de 12 personnes.

C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint publié mercredi par la commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP/ officielle) et le Club des prisonniers palestiniens (privé).

Les deux organisations ont indiqué dans le communiqué que les autorités israéliennes "ont arrêté mercredi à l'aube 12 citoyens, ce qui porte le nombre de détenus en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem, à environ 4 795 Palestiniens depuis le 7 octobre dernier".

Selon le communiqué, les nouvelles arrestations ont touché les gouvernorats de Tulkarem (nord), Ramallah (centre), Hébron et Bethléem (sud). ​​​​​​

Ce décompte n'inclut pas les arrestations effectuées par les forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, selon la même source.

La campagne d'arrestations et de perquisitions est marquée par un « harcèlement généralisé, des passages à tabac graves et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'enquêtes sur le terrain, de sabotages et de destructions généralisées des maisons des citoyens », selon le communiqué.

Depuis le déclenchement de la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza le 7 octobre, l’armée israélienne a intensifié ses opérations militaires en Cisjordanie occupée et accéléré le rythme des incursions et des raids dans les villes et les camps, faisant des dizaines de victimes et des centaines de détenus.

*Traduit de l'arabe par Hajer Cherni

*Source : Anadolu