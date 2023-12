Israël accusé d’avoir fait disparaître Marwan Barghouthi et d’autres prisonniers palestiniens

Photo : Israël a arrêté plus de 4 500 Palestiniens depuis le 7 octobre. [Qassam Muaddi/TNA]

Par Qassam Muaddi (revue de presse : AFPS – 23 décembre 2023)*

Actuellement, Israël continue de détenir 7 000 Palestiniens dans ses prisons, dont au moins 200 enfants et 62 femmes, selon les groupes de défense des droits humains.

Israël "porte l’entière responsabilité" de la vie et du sort du dirigeant palestinien Marwan Barghouthi, ont déclaré la Commission palestinienne pour les affaires des prisonniers et des détenus et le Club des prisonniers palestiniens dans une déclaration commune le lundi 18 décembre,

Le "Conseil révolutionnaire", l’assemblée générale du mouvement Fatah, dont Barghouthi est l’un des principaux dirigeants, a également publié une déclaration avertissant que la vie de Barghouthi "est réellement menacée" dans les prisons israéliennes.

Ces deux déclarations ont été faites après que le Club des prisonniers palestiniens a signalé que M. Barghouthi avait été transféré par les autorités israéliennes de son ancien lieu de détention, le centre de détention d’Ofer, vers un lieu inconnu il y a une semaine.

Lundi également, la Commission des affaires des prisonniers et le Club des prisonniers ont accusé Israël de "disparition forcée" de Palestiniens de Gaza, détenus depuis le 7 octobre.

Les deux organisations ont appelé les organismes internationaux de défense des droits de l’Homme à faire pression sur Israël pour qu’il publie des informations sur les détenus de Gaza. La déclaration fait référence à des informations publiées par la presse israélienne sur la mort de certains détenus de Gaza, dont la plus récente est un rapport du quotidien israélien Haaretz.

"L’insistance de l’occupation à ne pas révéler le sort des détenus de Gaza et à continuer de les faire disparaître de force n’a qu’une seule explication : la décision de commettre des crimes contre eux loin des yeux du public", peut-on lire dans la déclaration.

La semaine dernière, l’armée israélienne a diffusé des images de dizaines d’hommes palestiniens détenus à Gaza, déshabillés et emmenés à l’arrière de camions vers une destination inconnue. Les forces israéliennes ont affirmé que les détenus étaient des combattants du Hamas qui s’étaient rendus. Le Hamas a nié que les détenus étaient des combattants dans ses rangs.

Des Palestiniens ont témoigné qu’ils avaient reconnu des membres de leur famille parmi les détenus à Gaza, insistant sur le fait qu’il s’agissait de civils qui se réfugiaient dans des centres d’asile. Parmi les détenus identifiés sur les images se trouvait le reporter arabe de TNA, Diaa Al-Kahlout.

Peu après le 7 octobre, Israël a arrêté des Palestiniens de Gaza qui travaillaient en Israël. Le Club des prisonniers palestiniens a déclaré à TNA que leur nombre était estimé à plusieurs milliers.

Les travailleurs de Gaza qui ont été libérés par Israël et expulsés vers la Cisjordanie occupée ont déclaré à TNA qu’ils avaient été maltraités, notamment battus et menacés, avant d’être libérés.

Avant le 7 octobre, Israël détenait quelque 5 000 Palestiniens dans ses prisons, dont 1 300 sans inculpation ni procès. Depuis le 7 octobre, Israël a arrêté environ 4 500 Palestiniens, plaçant environ 2 000 d’entre eux en détention administrative sans inculpation.

Auparavant, les groupes palestiniens de défense des droits de l’Homme avaient prévenu que les témoignages des Palestiniens libérés indiquaient que les autorités israéliennes avaient renforcé les mesures répressives à l’encontre des détenus palestiniens, notamment en procédant à des descentes répétées dans les cellules à l’aide de gaz lacrymogènes et de coups, en les privant de nourriture et de temps d’exposition au soleil.

Fin novembre, Israël a libéré des dizaines de femmes et de mineurs palestiniens en échange de la libération par le Hamas de 110 otages israéliens, femmes et mineurs, et d’autres otages de nationalités asiatiques.

Les femmes palestiniennes libérées ont fait part à TNA de leurs témoignages sur les traitements "brutaux" subis dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre, notamment la coupure d’eau et d’électricité, la surpopulation des cellules, les fouilles violentes des cellules et la réduction considérable du temps d’exposition au soleil.

*Source : AFPS (Association France Palestine Solidarité)

Version originale : The New Arab

