Israël : une offensive sans limite. Avec Rony Brauman | Entretiens géopo

Par Pascal Boniface (revue de presse : IRIS – 20 septembre 2023)*

Vidéo : 27:32

Les bombardements israéliens sont à présent généralisés à l'ensemble de la bande de Gaza. La situation humaine et sociale n'y cesse de se dégrader tandis que l’aide humanitaire arrive au compte-gouttes. On décompte des dizaines de milliers de blessés à ce jour, et le bilan s’élèverait à plus de 20 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Par ailleurs, le manque d’accès au soin et à l’eau, les conditions de vie ainsi que la faim favorisent l’apparition d’épidémies sur le territoire, qui pourraient à terme venir alourdir ce bilan. Une crise humanitaire qui demeure tout de même singulière à l’heure où la population est dans l’incapacité de fuir le territoire et où les perspectives de sortie de crise et de solution politique semblent bien lointaines. Comment décrire plus précisément la situation humaine et sociale à Gaza ? En quoi la guerre à Gaza se différencie-t-elle d’autres crises humanitaires ? Quelles sont les perspectives de sortie de crise ? Une solution politique est-elle encore envisageable ? Dans le contexte actuel, quelles sont les conséquences du soutien occidental à Israël ? Dans quelle mesure le conflit à Gaza risque-t-il d'approfondir le fossé entre les pays occidentaux et le « Sud global » ? Autant d’enjeux qu’aborde Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, dans ce podcast.

*Source : IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques)