Une milice chiite irakienne revendique des attentats contre des forces américaines en Syrie et en Irak

Revue de presse : Xinhua (7 novembre 2023)*

BAGDAD, 6 novembre (Xinhua) -- Une milice chiite irakienne a revendiqué lundi six attaques menées contre quatre bases militaires, à savoir deux bases des Etats-Unis en Syrie et deux bases militaires irakiennes accueillant des forces américaines.

Un groupe armé se faisant appeler "Résistance islamique en Irak", qui est une organisation regroupant plusieurs milices irakiennes soutenues par l'Iran, a affirmé dans un communiqué publié sur Internet que ses combattants avaient mené trois attaques à différentes heures lundi contre la base aérienne d'Aïn al-Assad près de la ville d'al-Baghdadi, à environ 190 km au nord-ouest de Bagdad, la capitale irakienne.

Ce groupe a également déclaré que ses combattants avaient attaqué une base militaire accueillant des forces américaines près de l'aéroport d'Erbil, capitale de la région semi-autonome du Kurdistan dans le nord de l'Irak, indique ce communiqué sans fournir plus de détails.

De plus, le groupe armé a revendiqué deux attaques supplémentaires contre deux bases militaires des Etats-Unis en Syrie, l'une dans la région de Tell Beydar près de la ville d'al-Hasakah et l'autre contre la base militaire d'al-Tanf près des frontières de la Syrie avec l'Irak et la Jordanie, selon ce communiqué.

*Source : Xinhua