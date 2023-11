Qui sont les terroristes à Ghaza ?

Alain Corvez: C'est une inversion des réalités les terroristes ce sont les Israéliens et depuis 1947

Par Alain Corvez*

Dès le 7 octobre 2023, la propagande de guerre israélienne a fait passer le soulèvement palestinien pour des actes terroristes, avec de fausses informations sur des crimes inventés du Hamas contre des civils, des enfants, voire des bébés et des montages vidéos fallacieux, (voir le témoignage du Général Delawarde). Et ça marche dans les principaux médias français et européens qui sont entre les mains des sionistes. C’est l’inverse qui est vrai depuis la résolution du partage de la Palestine de l’ONU de 1947 (et même avant contre les Britanniques mandataires) et l’établissement de l’état en 1948. Depuis sa création, cet état n’a cessé de violer toutes les résolutions de l’ONU étant soutenu totalement par les Etats-Unis. alors première puissance mondiale représentant la démocratie et le libéralisme face au communisme totalitaire soviétique, puis puissance hégémonique mondiale après l’effondrement de l’URSS, jusqu’à la reconstruction de la Russie émergeant des ruines du communisme et d’une transition sabotée par l’Occident, et l’affirmation de plus en plus forte économique et stratégique de la Chine. Ce comportement hors-la-loi d’Israël s’accaparant les terres et les biens des Palestiniens de façon violente a suscité une résistance du peuple « qu’à son tour il qualifie de terroriste » comme l’a dit de Gaulle le 27 novembre 1967, après la guerre des six jours.

Les Etats-Unis ayant perdu leur domination mondiale, l’existence d’Israël n’est plus possible dans le nouveau monde multipolaire en gestation après les crimes horribles qu’il a commis. C’est d’ailleurs le souhait des intellectuels juifs qui exercent des pressions de plus en plus fortes en ce sens, reprochant aux fanatiques qui dirigent à Tel Aviv de se conduire envers les Palestiniens comme les nazis l’ont fait contre eux en Allemagne pendant la dernière guerre et d’alimenter l’antisémitisme.

Les Etats-Unis divisés intérieurement par de multiples causes et endettés comme jamais, essuyant échec après échec dans leurs opérations militaires extérieures pour tenter d’enrayer leur déclin, devront être jugés pour les massacres qu’ils soutiennent en Palestine et dont ils sont en réalité les commanditaires, comme l’a dit pertinemment le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah dont l’intelligence est admirée ou crainte par le monde entier.

Les pays d’Europe ou d’autres régions qui soutiennent ces massacres ou prennent des positions ambiguës devront rendre des comptes lors de l’avènement maintenant très proche du nouvel ordre mondial.

La victoire de la résistance, appuyée par les nouvelles grandes puissances du monde : Russie, Chine, Afrique, Iran est inéluctable. L’Etat de Palestine « de la mer au fleuve » sera l’unique état des Palestiniens de toutes confessions musulmanes, juives, chrétiennes ou agnostiques. L’Iran, sans participer directement au conflit pour le moment, à été depuis l’origine l’unificateur et le catalyseur du soutien à l’axe de la résistance palestinienne, unissant chiisme et sunnisme dans le même combat contre l’oppresseur, avec lequel les chrétiens minoritaires ont montré leur solidarité.

La République Islamique d’Iran, grâce à l’intelligence de son peuple et de ses dirigeants est devenue malgré les sanctions injustes, par sa fine stratégie, la puissance dominante de la région, dissuadant Israël ou les Etats-Unis de l’attaquer. Rien ne pourra plus se décider au Levant et au-delà en Asie sans elle.

L’Europe devenue une technocratie apatride soumise aux Etats-Unis va subir des soubresauts dévastateurs de ces bouleversements du monde et il est probable que les peuples reprendront leur destin en mains pour construire des coopérations entre états souverains dans le sens de leurs intérêts. La guerre fratricide et tragique en Ukraine cessera faute de combattants pour établir la coopération logique avec la Russie qui aurait dû prévaloir dès la fin de l’URSS mais que l’Amérique a voulu empêcher.

*Alain Corvez (Conseiller en stratégie internationale)

