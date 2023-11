Le changement de régime à Gaza prôné par les néoconservateurs compliquera la “solution à deux États”

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le premier ministre britannique Rishi Sunak (à gauche) au Caire, le 20 octobre 2023.

Par M. K. Bhadrakumar (revue de presse : Mondialisation.ca - 4 novembre 2023)*

La condamnation mondiale de l’horrible violation du droit humanitaire international par Israël ne dissuade pas ce dernier de mener des opérations militaires à Gaza. Lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les appels au cessez-le-feu, déclarant qu’il s’agissait “d’appels à la capitulation d’Israël face au Hamas, ce qui n’arrivera pas. Cela n’arrivera pas“. Il a également cherché dans la Bible un soutien moral et spirituel pour sa guerre.

Au moins deux divisions blindées et d’infanterie, soit environ 2 000 soldats, seraient entrées dans l’enclave palestinienne. Le New York Times a rapporté, en citant Christopher Maier, secrétaire adjoint à la défense, que des forces spéciales américaines, y compris des commandos, ont également été déployées en Israël. Le rapport révèle que plusieurs autres nations occidentales ont aussi discrètement épaulé des équipes de forces spéciales d’Israël.

Maier a déclaré, sans donner plus de détails, que “nous aidons activement les Israéliens à faire un certain nombre de choses“. Selon lui, la situation à Gaza “sera un combat très complexe à l’avenir“.

D’un autre côté, la crainte que les États-Unis ne s’empêtrent dans un nouveau conflit coûteux au Moyen-Orient se fait de plus en plus sentir au niveau national. Bravant les menaces d’agression physique et la diffamation des médias conservateurs, 55 membres du Congrès ont demandé à Biden et à Blinken que l’opération militaire d’Israël “prenne en compte” le droit international. Mais l’administration refuse de tenir compte de ces demandes.

L’image qui se dégage est celle d’un président Biden qui laisse les mains libres à Netanyahou sur la manière dont il choisit de se venger. Dans des remarques exceptionnellement acerbes, la Démocrate de Washington à la Chambre des représentants, Pramila Jayapal, a déclaré dimanche que les États-Unis “perdaient leur crédibilité” sur la scène internationale en raison de leur “double standard” dans leur niveau de soutien aux Palestiniens par rapport à l’Ukraine, et qu’en conséquence, les États-Unis étaient “isolés dans le reste du monde“. Mme Jayapal a souligné qu’”il y a des racistes au sein du gouvernement Netanyahou“. Ce doit être la première fois qu’une critique aussi acerbe d’Israël est exprimée par des hommes politiques américains.

En effet, le double langage de l’administration Biden fait voler en éclats l’ambiguïté stratégique qui a entouré sa position jusqu’à présent. Ce qui ressort, c’est un étrange projet néocon visant à provoquer un changement de régime à Gaza par la coercition et à installer un régime souple, à mi-chemin d’une “solution à deux États“.

Mahmoud Abbas, une figure tragique mais toujours présente dans le conflit israélo-palestinien, qui entretient depuis plusieurs décennies des relations compliquées avec l’Amérique et Israël (et son propre peuple), semble être au centre de la transition proposée. Quoi qu’il en soit, tous les chemins mènent à Ramallah.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra en Israël vendredi dans le cadre d’une nouvelle tournée régionale. Fait significatif, lors d’un témoignage devant la commission sénatoriale des finances mardi, il a publiquement déclaré le projet de l’administration Biden pour que l’Autorité palestinienne retourne dans la bande de Gaza, d’où elle a été chassée par le Hamas en 2007, un an après que le groupe de résistance a remporté les élections législatives.

Selon Blinken,

“à un moment donné, le plus logique serait qu’une Autorité palestinienne efficace et revitalisée assume la gouvernance et, en fin de compte, la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza. La question de savoir s’il est possible d’y parvenir en une seule étape est une question importante que nous devons examiner. Et si ce n’est pas le cas, il existe d’autres arrangements temporaires qui peuvent impliquer un certain nombre d’autres pays de la région. Ils pourraient impliquer des agences internationales qui aideraient à assurer à la fois la sécurité et la gouvernance“.

Il semble qu’Abbas, à 87 ans, soit la figure de transition. La CIA et le Mossad ont des contacts de longue date au sein du Fatah.

Il est évident que le changement de régime dans la bande de Gaza est au cœur de la vision néoconservatrice de la “solution à deux États“, dont Biden ne cesse de parler. Seulement, la “solution à deux États” des États-Unis et celle que la majorité mondiale entend par là sont deux choses différentes ; comme le sont la craie et le fromage.

De toute évidence, les États-Unis estiment que l’unité arabe sans précédent ne se traduira pas par une action décisive sur le terrain. Deuxièmement, d’après les propos de Blinken, les États-Unis ont l’intention de contrôler et de dominer la solution à deux États (changement de régime à Gaza) conformément à leur plan.

Il est certain que le facteur iranien sera crucial. Les États-Unis semblent parier que tant qu’Israël n’envahit pas le Liban ou ne s’attaque pas aux veines jugulaires du Hezbollah, l’Iran n’interviendra pas. Il s’agit là d’un grand pari – un “inconnu connu” – qui sous-estime l’engagement de l’Iran vis-à-vis du problème palestinien.

Selon l’évaluation de Téhéran, Israël a subi un coup dur de la part du Hamas, dont il ne se remettra pas – c’est-à-dire qu’Israël restera une puissance régionale affaiblie. Un point d’inflexion est donc atteint, car la capacité et l’influence des États-Unis diminuent également.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, s’est rendu à Doha et à Ankara mercredi. À Doha, il a rencontré le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, pour la deuxième fois le mois dernier. Plus tard, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Hakan Fidan à Ankara, Amir-Abdollahian a averti que “si le génocide et les crimes de guerre contre les civils ne sont pas stoppés, la région est très proche de prendre une décision importante et décisive… (et) les conséquences seront sévères, et les bellicistes ne seront certainement pas en mesure d’en supporter les conséquences“.

Entre-temps, la position russe sur la situation à Gaza s’est également durcie. Dans un discours percutant prononcé lundi lors d’une réunion avec les membres du Conseil de sécurité et du gouvernement et les chefs des agences de sécurité, le président Vladimir Poutine a qualifié les États-Unis et leurs satellites de “principaux bénéficiaires de l’instabilité mondiale … (ils) sont derrière la tragédie des Palestiniens, les massacres au Moyen-Orient en général, le conflit en Ukraine … acheminant des ressources financières, y compris vers l’Ukraine et le Moyen-Orient, et attisant la haine en Ukraine et au Moyen-Orient“.

Poutine a comparé les guerres en Ukraine et à Gaza comme les deux faces d’une même pièce – des manifestations de la tentative désespérée des États-Unis de consolider leur influence mondiale décroissante dans un monde multipolaire. Poutine a affirmé que les services de renseignement occidentaux avaient provoqué, par le biais des médias sociaux, les émeutes de Makhachkala (Daghestan) dans la nuit de dimanche à lundi, dans le but de provoquer des “pogroms en Russie“. Poutine a déclaré que les États-Unis et leurs satellites avaient ourdi ce complot pour discréditer la Russie.

Il en a tiré la conclusion suivante : “Ils (les États-Unis) ne veulent pas que la Russie participe à la résolution des problèmes internationaux ou régionaux, y compris au Moyen-Orient“.

La “solution à deux États” de l’administration Biden est profondément défectueuse à quatre égards. Premièrement, l’ensemble du projet repose sur une victoire militaire absolue sur le Hamas. Cela rappelle le cri triomphaliste de “Mission accomplie” après l’invasion de l’Irak en 2003 et l’éviction faussement facile des talibans en Afghanistan auparavant. (Soit dit en passant, Biden était un fervent partisan de l’invasion de l’Irak et avait voté en faveur du lancement de la guerre en Afghanistan, trois jours après les attentats du 11 septembre).

Deuxièmement, il y a ici un contenu humain. Les Palestiniens détestent les États-Unis et Israël et ne se soumettront pas à des quislings triés sur le volet par ces pays. Le Fatah et Abbas sont des entités totalement discréditées. Quoi qu’il en soit, qu’est-ce qui rend l’administration Biden si confiante dans le fait que les régimes arabes seront prêts à agir comme des substituts de Washington ou comme une cinquième colonne à Gaza ? Il s’agit là d’une hypothèse pour le moins grossière et insultante.

Troisièmement, le soutien populaire du Hamas ne peut être ignoré. Les mouvements de résistance peuvent connaître des hauts et des bas, mais ils meurent rarement tant que les conditions d’une hégémonie étrangère existent.

Enfin, Washington aura toujours besoin d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies pour légitimer son complot, quel qu’il soit, ce qui sera difficile à obtenir, aux conditions américaines, si l’on en croit le discours de Poutine de lundi. Poutine a utilisé un langage exceptionnellement dur pour décrire le carnage qui se déroule à Gaza.

