Ramallah : Arrestation d’Ahed Tamimi par l'armée israélienne

Par Qais Abu Samra (revue de presse: Anadolu – 6 octobre 2023)*

À l'aube de ce lundi, les autorités israéliennes ont arrêté Ahed Tamimi (23 ans) dans la ville de Nabi Saleh, à l'ouest de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Nariman Tamimi, la mère d'Ahed, a déclaré au correspondant d'Anadolu que des soldats israéliens ont fait une descente au domicile d'Ahed, lauréate du prix Handala du Courage, et l'ont arrêtée après avoir fouillé et vandalisé la maison de sa famille et confisqué les téléphones portables.

Les soldats israéliens avaient arrêté Tamimi en 2017 et l'avaient emprisonnée pendant 8 mois.

Les autorités israéliennes avaient déjà arrêté le père d'Ahed il y a quelques jours dans son domicile.

Le père, la mère et les frères et sœurs de la jeune fille ont été arrêtés et blessés à plusieurs reprises par l'armée israélienne.

Depuis son enfance, Ahed Tamimi a été blessée à trois reprises par les balles de l'occupation, en plus d'une fracture infligée à la main.

Diverses zones de Cisjordanie et de Jérusalem sont le théâtre, quotidiennement, de raids et d’incursions de l’armée israélienne dans les villes et les villages, qui provoquent des affrontements, des arrestations, des tirs à balles réelles et en caoutchouc et des bombes lacrymogènes contre la jeunesse palestinienne.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu

